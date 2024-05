GolTV, una decisión que causó criterios divididos en LigaPro

Los directivos de los equipos no coinciden con la resolución tomada en el Consejo de Presidentes

El fútbol ecuatoriano dejaría de transmitirse por GolTV en caso de no cancelar la deuda

Luego de que el Consejo de Presidentes de LigaPro resolviera establecer un plazo de 15 días laborables a GolTV para ponerse al día con los haberes por derechos de transmisión, las opiniones de los directivos es distinta, pese a que la situación de meses impagos es para todos los clubes, ascendiendo a 7 meses, en algunos casos.

El presidente de LigaPro, Miguel Ángel Loor, aclaró que en caso de no cumplirse con lo antes mencionado, se volverá a “convocar un nuevo Consejo de Presidentes para que todos los equipos decidan” y con esto proceder a resolver quién tendrá los derechos de TV.

Antonio Álvarez, aunque aún no es oficializado como directivo torero, aseguró que “es importante que Barcelona no esté solo”, por eso su presencia en dicho evento. Él, en contraposición de los que votaron a favor de la resolución, manifestó no estar de acuerdo con las formas, ya que “debería ser algo conciliador”.

“GolTV ha dado la cara, han cumplido en situaciones difíciles como con la pandemia (COVID-19). Realmente no me simpatiza mucho GolTV, pero también me gusta ser justo y creo que ellos han hecho un trabajo aceptable, a pesar de lo duro que ha sido”, expresó Álvarez.

De igual manera, afirmó que “es verdad que falta un dinero por pagar, pero también es verdad que duplicaron el monto de lo que se había pagado en el fútbol ecuatoriano”.

Otro de los que estuvieron en desacuerdo con la postura fue Darwin Palacios, directivo de Orense, el que mencionó que la intención es que “pueda mantenerse el contrato con GolTV”, pero sí es importante la cancelación de ese rubro de manera pronta. “Si eso pasa, no tendremos que mirar a otro lado”, afirmó Palacios.

Este Diario pudo conocer que los representantes de Aucas y Libertad también estuvieron en contra con lo decidido por el resto de directivos.

Mientras tanto, Marco Pazos, presidente de El Nacional, fue enfático al decir que esta es una “solución inmediata para que GolTV pague”, o en caso contrario sentenció que “tendremos que cambiar de proveedor”.

El titular de Emelec, José Pileggi, aseguró que algunos equipos ya tienen más de siete meses impagos por los derechos de transmisión, razón por la que “se está afectando la economía del fútbol nacional”, reiterando su apoyo a la decisión tomada.

Este mismo criterio fue sostenido por la presidenta de Deportivo Cuenca, Nataly Villavicencio, dirigente que expuso que la deuda de GolTV ha repercutido en el atraso de los pagos de la plantilla morlaca.

Si bien, la disposición mayoritaria de los dirigentes fue tomada por votación entre los 26 equipos (entre la Serie A y Serie B), las opiniones son divididas, e inclusive distan de lo argumentado por Miguel Ángel Loor, quien dijo que deben “valorar y reconocer” lo realizado por la empresa uruguaya, que en 2019 firmó un contrato por 10 años como dueño de todo material audiovisual del campeonato.

Por ahora serán 15 días para que la empresa del uruguayo Paco Casal pueda resolver el tema económico con el balompié ecuatoriano. Sin embargo, extraoficialmente se conoció que LigaPro mantendría un plan B en caso de no continuar con GolTV. Este sería la negociación con otra cableoperadora y un canal de señal abierta.

