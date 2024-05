Richard Carapaz: Apoyo en Ecuador y Colombia por el cupo olímpico

Aunque no se confirma aún la ausencia definitiva del campeón olímpico Richard Carapaz en los próximos Juegos Olímpicos, las voces de rechazo a lo que sería una decisión inminente ya empiezan a sumarse, pues se trataría una de las bajas más importantes de París 2024.

Hasta el momento, Ecuador tiene un solo cupo para los Olímpicos, lugar que se lo estaría ganando Jhonatan Narváez (Ineos Grenadiers), al sumar más puntos en el ranking mundial que la Locomotora. Dicho esto, exciclistas, entrenadores y periodistas colombianos, donde Richie empezó el alza de su nivel para lo que ahora es, así como la comunidad deportiva ecuatoriana en general, tienen puntos de vista diferentes.

Richard Carapaz y Jhonatan Narváez, cupo olímpico de la polémica Leer más

Luis Alfonso Celi, uno de los exentrenadores colombianos de Carapaz entre 2013 y 2016, cuando formó parte del equipo cafetero Strongman-Campagnolo, habló con EXPRESO. “En mi opinión, Richard debería ir a intentar revalidar el título que alcanzó en Tokio”, dijo enfático desde el punto de vista profesional.

Celi, hoy entrenador del GW Erco Shimano, argumenta su postura en que la condición de Richard de ser el actual campeón olímpico “debería darle el derecho de asistir a defender la medalla de oro”. Fue él el que llevó al carchense, hoy de 31 años, a ser el único ecuatoriano que ha ganado la Vuelta a la Juventud de Colombia en 2015.

En esto coincidió el también colombiano y periodista Héctor Jaime Pinilla, quien consideró además que la Federación Ecuatoriana de Ciclismo debió hacer el reglamento para clasificar a los JJ.OO. cuando supieron que solo tenían un cupo y no ahora.

Siga leyendo: (Kevin Rodríguez consigue su primer título con Union Saint-Gilloise)

“Cuando tienes un título olímpico en la carrera de un día más importante del mundo, no se está puntuado en ninguna parte que valga más que otras carreras de un día. Ya quisiéramos en Colombia tener un campeón olímpico como Carapaz. Es por eso que no le pueden negar esa oportunidad”, dijo el experimentado comunicador.

Apoyo en Ecuador

Richard Carapaz haciendo su entrada triunfal en la prueba de Ruta del ciclismo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Archivo

A nivel de la élite del deporte local, la atleta Rosalba Chacha, quien ya tiene asegurado su boleto para París, también lamentó la posible ausencia de Richard. “Sería una pena que nuestro campeón olímpico no vaya a defender su título. Por el nivel que tiene al momento, creo que iría como favorito”, expresó.

Otro de los entrenadores que tuvo la Locomotora en sus inicios fue Paulo Caicedo. A criterio del también exciclista, el carchense ganó la mayor cantidad de puntos para conseguir el cupo que Ecuador ahora le está negando.

Le puede interesar: (Nadal gana en Roma y avisa ir "sin miedo a romperse" al Roland Garros)

La Bruja, como se conoce al exentrenador del campeón del Giro de Italia 2019, consideró que sería beneficioso que se pueda conseguir que los dos corredores, Carapaz y Narváez, vayan a los Juegos Olímpicos.

Sin rencores

A esta idea se sumó ya el mismo Jhonatan Narváez. “Esperamos que la Unión Ciclista Internacional (UCI) nos dé un cupo más por la medalla panamericana que conseguimos el año pasado, de que el deseo es que estemos Richard y yo en la olimpiada; por qué no”, precisó ayer mientras se preparaba para enfrentar la sexta etapa del Giro de Italia.

Narváez es el ciclista con mejor ranking mundial en Ecuador, por ende el otro señalado a ir a los Juegos Olímpicos de París. CORTESÍA

Sobre si existe o no una rivalidad entre ellos por el cupo, Narváez acotó: “estoy bien enterado del tema, pero ahora mismo estoy enfocado en la carrera; no me puedo poner a pensar mucho en eso en estos momentos. Creo que es un poco más de la FEC; es decisión de ellos”, dijo enfático.

Con esto, ahora Carapaz se aferra a que la solicitud enviada por parte del Comité Olímpico Ecuatoriano a la UCI sea aceptada y pueda disputar lo que pueden ser además sus últimos Juegos Olímpicos, como alguna vez contó ya en Diario EXPRESO.

La carta, una estrategia

Diario EXPRESO tuvo acceso a la carta en la que el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), con el aval de la Federación Nacional de este deporte, le solicitó a la Unión Ciclista Internacional (UCI) el cupo extra para el campeón olímpico Richard Carapaz.

En esta, el COE recalca que “el único cupo que tiene nuestro país por ranking UCI está designado para nuestro vigente campeón continental (Juegos Panamericanos Santiago 2023) Jhonatan Narváez”, por lo que pide específicamente se conceda un cupo más al actual poseedor de la medalla olímpica.

Carapaz-Narváez: "La novela por el cupo olímpico recién empieza" Leer más

De acuerdo con el titular de la Ecuatoriana de Ciclismo, Santiago Rosero, antes de enviar el documento se socializó él mismo con los corredores involucrados para que estén al tanto del tema. “Todos los interesados conocemos la razón de ser de la carta y el porqué se la envió así”, señaló Rosero, dejando entrever que la estrategia es tener finalmente dos corredores en París.

Acerca de la viabilidad del pedido, Rosero apuntó que “mientras exista el 1% de esperanza nosotros vamos a seguir trabajando en eso. No es un tema fácil, tampoco es que haya grandes posibilidades, pero sí hay antecedentes de eso”.

El titular recordó que poco tiempo antes de los Juegos de Tokio 2020 se creó la Federación de Ciclismo del Vaticano, que no tenía puntuación UCI, sin embargo, un corredor de la misma accedió a la cita.

Se pudo conocer que para tener la respuesta de la UCI no hay un plazo definido; sin embargo, se la debe tomar antes del 26 de mayo, fecha límite para inscribir los nombres de los participantes en París 2024. Antes, el 20 de mayo, Rosero se reunirá con el presidente de la UCI, David Lappartient, en Río de Janeiro, para seguir presionando.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!