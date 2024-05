Nadal gana en Roma y avisa ir "sin miedo a romperse" al Roland Garros

El tenista español Rafael Nadal se convirtió este jueves 9 de mayo en el primer tenista en conseguir 70 victorias en el Masters 1.000 de Roma, tras batir al belga Zizou Bergs en 3 sets, por 4-6, 6-3 y 6-4.

El mallorquín de 37 años, y al borde del retiro, no se cansa de mostrar que aun tiene ‘gas’.

En su décimo novena aparición en la pista central del Foro Itálico, 728 días después de pisarla por última vez allá por 2022, Nadal agrandó su leyenda en Roma como el tenista más laureado con 10 trofeos desde que empezó a jugar por primera vez en esas canchas en 2005, donde suma ya 70 victorias y solo 8 derrotas, un marcador que no posee nadie más en la tierra batida italiana.

De acuerdo con los registros, Rafa solo ha perdido una vez en su partido inicial en Roma, con estadística de 18-1 en este sentido, y fue ante Juan Carlos Ferrero en la segunda ronda de 2008.

“Es el momento de empujar y de quitarse el miedo a romperse. En caso de que eso suceda aceptaré las consecuencias”, dijo enfático el tenista que anunció ya su retiro en esta temporada y cuyo objetivo inmediato es poder llegar al Roland Garros dentro de pocas semanas, su torneo insigne.

“No ha sido un buen partido. No jugué de la manera que realmente creo que puedo y necesito jugar. En dos días de nuevo tengo la oportunidad de mostrarme a mí mismo que puedo hacerlo mucho mejor que hoy”, comentó en rueda de prensa.

El Foto Itálico lució lleno en su respaldo al tenista que anunció ya que se esta será su última temporada. EFE

“La mejora es importante porque sigo jugando. Eso es lo más importante para mí. En Barcelona, no estaba seguro de poder seguir. Estoy sacando mucho mejor que en Barcelona. Me siento más rápido aunque a veces juego demasiado lejos de la línea de fondo. Eso es algo que quiero hacer mejor”, explicó.

Nadal aseguró que es el momento de darlo todo, a falta de 2 semanas y media para un Gran Slam tan emblemático para él como el Roland Garros.

“Molestias siento siempre, otra cosa es que me limiten. Es el momento de quitarme el miedo a romperme. Tengo que forzar y si me rompo, pues me rompo, ese es el objetivo de la semana”, dijo.

“Partidos como este (Bergs), si no ocurre nada durante el transcurso, pues ayudan a acercarse a los niveles de exigencia del circuito. A nivel tenístico tengo que hacerlo mejor porque soy capaz de hacerlo. Tengo que ponerlo en práctica en los partidos y está costando, algo totalmente lógico por otra parte”, apuntó.

