Jaime Ayoví responde y aclara sobre sus festejos y comparaciones con Joao Rojas

Las celebraciones de Jaime Ayoví en Emelec se separan de la parte deportiva y comienzan a hacerse eco en las redes sociales. Es así que el jugador decidió responder en su cuenta de X el por qué sobre la manera en que ha festejado los goles.

RELACIONADAS Argentina y el mundo siguen llorando la muerte de Menotti

Pues, la relación de imitación hacia el jugador de Barcelona, Joao Rojas podría considerarse evidente. Primero en el Clásico del Astillero, luego en el partido ante Universidad Católica, en los das dos celebraciones lo hizo simulando acciones a las del futbolista amarillo.

La Yoya respondió una publicación en la que lo catalogaba como "traumado", debido a las formas adoptadas luego de las anotaciones.

RELACIONADAS Jhegson Méndez exteriorizó su sentir al regresar a las canchas con Elche

“Relájate y yo celebro como me dé la gana, si quiero imitar algo que me parece gracioso lo hago. Segundo, pues ni me interesa lo que haga o deje de hacer, con todo respeto, ya que eres comunicadora y te respondo solo porque pones 'traumado' ¿por qué?”, escribió en primera instancia el delantero ecuatoriano.

Relájate y yo celebro como me de la gana, si quiero imitar algo q me parece gracioso lo hago y Segundo pues ni me interesa lo que haga o deje de hacer, con todo respeto ya q eres comunicadora y te respondo solo porque pones,traumado porque ? — Jaime Ayovi (@jaimeayovi17) May 6, 2024

Después continuó diciendo: "No soy de responder cosas como estas porque cada quien es libre de escribir lo que quiera, pero eres comunicadora y relacionista de un club y mereces que te responda, porque entiendo que la gente puede decir lo que desee, pero una profesional tiene que saber qué poner al menos".

Vale indicar que a la profesional que hace referencia Ayoví es a Soledad Patiño, quien posteriormente habría borrado la publicación.

RELACIONADAS Julen Lopetegui entrenará al West Ham a partir de la próxima temporada

La relacionista público explicó para EXPRESO que mantiene su postura pese a que tuvo que eliminar su publicación debido a que "salen un montón de cuentas que se esconden bajo un seudónimo y una foto cualquiera".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!