Génesis Reasco, la reina del deporte ecuatoriano en 2025

Técnicos, dirigerentes y deportistas fueron homenajeados por la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha (APDP).

La campeona mundial de lucha Génesis Reasco con el máximo trofeo de la Gala de la APDP

Liderados por la luchadora Génesis Reasco, varios deportistas ecuatorianos fueron reconocidos como los mejores de la temporada 2026 por parte de la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha (APDP).

Lea también: Emelec con -3 puntos: ¿qué deudas provocaron la sanción de la LigaPro?

El presidente de la institución, José Granizo, felicitó a los deportistas, entrenadores y dirigentes. “Nos hemos reunido para reconocer la constancia, perseverancia y dedicación de nuestros representantes en el mundo, que nos han hecho emocionar con sus triunfos y logros”, remarcó.

Barcelona SC vs Inter Miami: Esta cláusula firmó Lionel Messi para jugar en Guayaquil Leer más

En una noche de felicitaciones, música y algarabía, la APDP rindió homenaje a los ecuatorianos que destacaron durante la temporada pasada en disciplinas como atletismo, patinaje, lucha, fútbol, entre otras.

“Súper contenta por este reconocimiento y agradezco a la APDP y a su presidente por lo que hace por los deportistas”, comentó Reasco, quien fue designada como la mejor de 2025 por parte del gremio.

Otros homenajeados

Además de Génesis, quien se consagró campeona mundial de lucha en la categoría de 76 kilogramos en septiembre pasado, otros exponentes fueron reconocidos como parte de la élite.

Las patinadoras Gabriela Vargas y Fernanda Moncada, el boxeador Gerlon Congo, la lanzadora de jabalina Yuleisy Angulo, la marchista Paula Torres, el corredor de ultratrail Joaquín López, la atleta Anahí Suárez y la luchadora Lucía Yépez estuvieron en el cuadro de honor de lo más destacado.

El fútbol nacional también fue galardonado, a través de los jugadores Willian Pacho y Moisés Caicedo; así como del exentrenador del campeón de la LigaPro, Independiente del Valle, Javier Rabanal. El cuadro rayado también tuvo al mejor dirigente en su presidente, Franklin Tello.

La Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha entregó reconocimientos a los mejores deportistas, dirigentes y entrenadores de la temporada pasada. CORTESÍA

Por su parte, como mejor dirigente del deporte amateur fue designada Marisol Castro, presidenta de la Federación de Patinaje. Mientras que el premio al entrenador más destacado del deporte amateur recayó en el cubano César Carracedo, quien está a cargo de las luchadoras Reasco y Yépez.

La velada sirvió también para entregar una placa de reconocimiento a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y a la selección nacional por lograr la clasificación a su quinta Copa del Mundo, que empezará a disputar desde mediados de este año.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!