Génesis Borja
La ecuatoriana Génesis Borja (d) en el podio del circuito latinoamericano.Cortesía

Génesis Borja, campeona latinoamericana de surf: "Ecuador está para más"

La deportista nacida en Puerto Engabao, Playas, provincia del Guayas, se corona por primera vez a nivel internacional

La surfista ecuatoriana Génesis Borja se metió a la historia del circuito de la Asociación Latinoamericana de Surf (ALAS) al cerrar la temporada como # 1 del ranking 2025 en la categoría Shortboard Femenino, tras culminar la última parada del Corona Global Tour, en Guatemala, en la cima de clasificación con un total de 14.725 puntos.

Su rendimiento sostenido le permitió superar a la también ecuatoriana Dominic Barona, quien finalizó segunda con 14.265 puntos en el torneo guatemalteco, mientras que la peruana Camila Sanday fue tercera al cerrar el año con 13.285.

Un # 1 latino que fue definido hasta la última fecha

Borja llegó al evento con la posibilidad matemática de asegurar el título, aunque dependía del desempeño de sus rivales directas. Según relató, la presión no pasó desapercibida. Antes de una de sus series decisivas consultó a su entrenador, quien le recordó que “la presión que sentía era un privilegio”, mensaje al fin al le permitió a la deportista recomponer su enfoque competitivo.

Tras confirmarse su consagración, la surfista ecuatoriana agradeció el respaldo recibido durante la temporada y destacó el entorno competitivo del circuito. “Estoy super feliz de haber quedado campeona del ALAS. Gracias a todos los que siempre me apoyan, a todos los que están siempre pendientes. Ecuador viene con todo y está para más”, expresó. 

La tricolor también señaló la importancia del ambiente que se vive dentro del Tour: “Ver a toda la gente venir, que son como mi familia, fue demasiado lindo. La familia ALAS se siente. Todos somos hermanos, familia. Acá estás en casa, y eso es muy bonito”.

La participación ecuatoriana en el evento incluyó otros resultados destacados, entre ellos, en la rama masculina, Alex Suárez alcanzó las semifinales y concluyó cuarto en su heat con 6.57 puntos. En SUP Surf Femenino, Xiomara Bowen representó al país en la final y cerró en la tercera posición con 5.56 puntos.

