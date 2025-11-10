‘Zurdito’ Tzamarenda gana por KO técnico, sigue invicto y apunta al título mundial

Con el cintillo tradicional de la comunidad shuar en la frente y la mirada fija en la victoria, Antonio 'Zurdito' Tzamarenda volvió a demostrar por qué es considerado una de las grandes promesas del boxeo ecuatoriano.

Te invitamos a leer: Centros de Alto Rendimiento en Ecuador: $ 89 millones desperdiciados

El joven amazónico, de 19 años, conquistó una nueva victoria la noche del sábado 9 de noviembre, en la cartelera internacional organizada por CapitalBox en el Coliseo Julio César Hidalgo, de Quito, consolidándose como el mejor pugilista nacional de la categoría mínimosca.

El combate fue intenso desde el inicio. Tzamarenda, con su estilo zurdo y ofensivo, presionó desde el primer round al colombiano Andrés Peñalosa, quien intentó aprovechar su mayor alcance, pero terminó superado por la velocidad y potencia del ecuatoriano.

COE acusa al Gobierno de Ecuador de intervenir a federaciones deportivas nacionales Leer más

Round tras round, el público coreaba el clásico “¡Sí se puede!”, acompañando cada golpe del ‘Zurdito’. Al finalizar el quinto asalto, Peñalosa no regresó al ring, por lo que el árbitro decretó la victoria de Tzamarenda por nocaut técnico (abandono).

Fue una noche redonda para el amazónico, que mantiene su invicto profesional y ahora apunta a disputar el título juvenil mínimosca en 2026. “Entrenar dos semanas en Quito fue clave para adaptarme a la altura. Me preparé con disciplina y corazón”, dijo el joven boxeador, que dedicó el triunfo a su entrenador Manuel Sharupi y a su comunidad shuar.

La velada, organizada por CapitalBox, reunió a pugilistas de Ecuador, Estados Unidos, Colombia y Ucrania, devolviendo a Quito el protagonismo como sede de grandes eventos boxísticos de la región.

Medallista olímpico salió victorioso

El ucraniano Taras Shelestyuk ganó la pelea estelar ante el venezolano Anthony Sáez. CORTESÍA

En la pelea estelar, el ucraniano Taras Shelestyuk, medallista olímpico, derrotó al venezolano Anthony Sáez en diez asaltos por decisión unánime, mostrando jerarquía y experiencia. También hubo emociones en los combates preliminares: Francis Ceballos venció a Jonathan Carrera por decisión unánime, mientras que el colombiano Jesús Pérez se impuso sin atenuantes al estadounidense Salvatore Pugliares.

Otro de los duelos que levantó aplausos fue el de Jean Carlos Caicedo, quien superó por decisión dividida a Ronald Chasiguano en una pelea muy cerrada. En los pesos pesados, Jean Carlos Mina venció por KO técnico a Mario Mina, quien no salió al tercer asalto. Además, el norteamericano Tomás Malachi se impuso sobre Ariel Sharupi, y Armando Barbier, también estadounidense, ganó por KO en el tercer round a Miguel Mosquera.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO