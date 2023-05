Damián Díaz y Fernando Gaibor han formado en Barcelona una dupla que, años atrás, resultaba impensable.

Ambos jugadores sacaban ‘chispas’ cada vez que les tocaba enfrentarse en algún Clásico del Astillero. Esto cuando Gaibor jugaba en Emelec.

En varias ocasiones, el Kitu sacó de sus casillas a Fernando, con 'galletas' o distintas jugadas provocativas.

Las acciones más recordadas se dieron en 2012, durante un partido jugado en el Monumental, en el que el argentino hizo pasar de largo al ecuatoriano, antes de marcar el 2-0 para el Ídolo; la otra jugada se dio en 2016, cuando Díaz le pasó la pelota a Gaibor, por en medio de las piernas, en un duelo disputado en el estadio George Capwell.

Pero ahora el fútbol los ha unido y esa rivalidad quedó en el pasado, ya que ambos están defendiendo la misma camiseta.

En una entrevista en el programa El Team, del portal digital Marca 90, Díaz afirmó que actualmente mantiene una muy buena amistad, con el volante ecuatoriano de 31 años.

“El otro día estábamos (con Gaibor) en la entrada en calor, pasó cerca y yo amagué a tirarle un túnel, él cerró las piernas y me dijo: ‘¡Eh!’. Le dije: ‘No, ahora somos compañeros’”, dijo el Kitu soltando una carcajada.

Sobre la rivalidad que antes existía, el 10 amarillo afirmó que: “Siendo rival entiendo que soy un jugador que provoco a que me quieran pegar y sé que eso forma parte del juego, sin faltar el respeto de una manera tan grotesca”.

Díaz acotó que la rivalidad con Fernando quedó en el pasado y “ahora que es compañero, lo voy a defender a muerte”.

Por otro lado, el #10 canario tampoco escondió sus deseos de volver a vestir la camiseta de la selección ecuatoriana, algo que ya hizo en 2021.

“No me veo jugando un Mundial, pero me veo con capacidad para ayudar a la selección. Siento que puedo aportar, las veces que me tocó no lo hice mal”.

Además, el argentino de 37 años manifestó que aún no sabe hasta cuándo seguirá jugando, pero que su retiro lo quiere hacer en el Ídolo. “Me veo retirándome en Barcelona, es mi sueño, todo dependerá del club. No sé cuánto tiempo me queda, pero mientras me sienta bien, seguiré jugando de la misma manera”.

Mientras eso pasa en la tienda canaria, Libertad de Loja se prepara para su partido más importante del año. El sábado, el elenco naranja recibirá a Barcelona, en el estadio Reina del Cisne, y los locales no quieren quedar mal ante su público.

Por ello, la dirigencia de Libertad ofreció ya “un premio especial” (dinero) para sus jugadores, con la finalidad de alcanzar un resultado importante ante los canarios.

“Este partido es especial para nosotros, porque enfrentamos a un gran rival como Barcelona, así que en caso de ganar habrá un buen premio”, le reveló a EXPRESO, Marlon Granda, presidente del elenco lojano.

Además, los lojanos se sienten comprometidos con el triunfo, debido a que actualmente marchan en la última casilla de la LigaPro, con 7 puntos. Barcelona es segundo con 19.