La nueva 'piel ecuatoriana', con ilusiones renovadas

Pocas veces la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) lanza una indumentaria de selección para que una división de menores la estrene. Ese volverá a ser el caso de la Mini-Tri, que este miércoles 10 de mayo conoció la ‘piel’ que la arropará en el Mundial Sub-20 de Argentina.

El Leverkusen de Hincapié visita a la Roma Leer más

El antecedente marca un guiño a la historia, pues la última vez que la Mini-Tri estrenó uniforme cumplió su mejor actuación en Mundiales.

Fue de la mano del director técnico Jorge Célico, quien en 2019 ubicó a Ecuador tercera en la Copa del Mundo Sub-20 de Polonia.

LEA TAMBIÉN: Carlos Garcés se despachó con un triplete en la goleada del Cienciano de Perú

De aquella selección formaron parte jóvenes como Moisés Caicedo, Gonzalo Plata, Jackson Porozo, Diego Palacios, entre otros. En la actualidad, los futbolistas mencionados juegan en el exterior y son base de la absoluta.

De ahí que aumenta la expectativa en torno a lo que pueda hacer el DT Miguel Bravo, con un renovado equipo que tiene a Kendry Páez, de 16 años, como baluarte.

Aficionados nacionales ya visualizan a la ‘joya ecuatoriana’ con la nueva prenda, que contará con dos modelos.

En la oficial prepondera el amarillo tradicional, con franjas horizontales oscuras a lo largo. Mientras que la alternativa es de color azul.

Champions League: Inter doblega al Milan y encarrila la eliminatoria hacia la final Leer más

El modelo es sobrio y sin muchos detalles. En la parte frontal, el escudo está estampado del lado izquierdo del pecho y el nombre de la marca del fabricante está del lado derecho. Entre ambos estará el número del jugador. Una de las principales diferencias en relación al modelo anterior son las rayas en sus mangas.

“Veo un modelo que me genera una sensación de paz. Siento que eso quisieron transmitir al momento de confeccionarla. Aún no la he visto personalmente y creo que es un factor importante para engancharme con la camiseta... (sin embargo) yo la compraría”, afirmó la diseñadora gráfica Ericka Villavicencio, en conversación con EXPRESO.

En redes sociales, la indumentaria generó diversos criterios de aceptación en los internautas.

LEA TAMBIÉN: Dixon avanza en la Copa, Estrada se quedó sin equipo y Chalá enfrenta al Chivas

Por ejemplo, Fernando Iglesias destacó los “cortes” de la blusa titular. Por su parte, Andrés Patricio manifestó que “debería mantenerse la (camiseta) del Mundial 2022, además esta vez como que no se esmeraron mucho porque están bien sencillas”.

Por otro lado, hay quienes son más mesurados, como Esteban Cantos, quien opinó: “La gente nunca valora lo nuestro... están súper que chéveres las dos camisetas”.