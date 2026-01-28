Gaby Vargas ahora apunta a incursionar en el patinaje sobre hielo

La campeona mundial de velocidad planea clasificar a los Juegos Olímpicos de invierno, que se realizarán en Francia en 2030.

La patinadora nacional Gabriela Vargas tiene en la mira para 2026 los Juegos Sudamericanos, el Campeonato Mundial Específico y el ciclo olímpico de invierno.

Pese a que el año pasado consiguió grandes logros, como ser campeona de los World Games, la patinadora Gabriela Vargas considera que “mi mejor temporada aún no ha llegado”. La quiteña, de 27 años, conquistó una medalla de oro, una de plata y una de bronce en la cita mundial para deportes que no son olímpicos.

Mientras que en los Juegos Bolivarianos alcanzó una presea dorada y otra de plata, lo que le sirvió para ocupar el tercer puesto en el ranking mundial de endurance.

“Fue un año dorado, como lo describo, con medallas en los eventos que tenía fijados como metas en 2025. Eso me da impulso para empezar el 2026 también con objetivos claros y los ojos puestos en los campeonatos que se vienen”, expresó la tricolor.

La Chula, como la conocen desde que entrenaba en la Concentración Deportiva de Pichincha, tiene la mirada puesta en el Campeonato Mundial Específico, torneo en el que quiere conseguir la presea que le falta en su carrera. Por eso, “voy con todo, sueño con ese jersey arcoíris y estoy trabajando para lograrlo este año”, le dijo a EXPRESO acerca de este evento, que se llevará a cabo en Paraguay del 2 al 18 de octubre.

La pasión, amor y fascinación que siente por el patinaje la llevaron a conocer al danés Stefan Due Schmidt, con quien inició una relación de amistad hace 10 años, cuando se conocieron en una competencia y empezaron a intercambiar mensajes y consejos.

Iniciaron una relación y en 2022 se casaron y fueron a desarrollar sus carreras en Europa. “Estoy casada con un exdeportista. Entonces creo que eso es muy importante, porque entiende mucho el tema de los viajes, del entrenamiento, del deporte y ha sido un apoyo fundamental para mí en estos años”.

Due Schmidt la acompañó a Ecuador para visitar a sus padres, pasar las fiestas de fin de año y prepararse para los reciente Juegos Bolivarianos.

Durante ese tiempo, su esposo sufrió un accidente cuando entrenaban juntos en la Mitad del Mundo en Quito.

“Me estaba acompañando en la bici y tuvo una caída fuerte. Estuvo hospitalizado cuatro días, fue una semana bastante estresante para mí, justo antes de viajar a competir. Fue de locos, de caos, pero bueno, afortunadamente todo está bien”, contó.

Dedicada 100 % al deporte y su carrera, la tricolor, por lo pronto, no planea tener hijos. “No es algo que está en nuestros planes todavía, especialmente ahorita no. Con el deporte y todo eso, no tenemos mente para ello”, confesó.

Lo que sí visualiza en un futuro aún muy lejano es el retiro. “Creo que un deportista siempre será deportista, eso es como yo lo veo principalmente. Cuando llegue el momento de retirarse, seguiré vinculada al deporte”.

Gabriela Vargas con la medalla de oro que alcanzó en los World Games en la prueba de velocidad KARINA DEFAS / EXPRESO

EL DESAFÍO SOBRE HIELO

La búsqueda de medallas, reconocimientos y títulos despertó en Gaby el sueño de representar al país en los Juegos Olímpicos de Invierno en la modalidad de patinaje sobre hielo.

“Estamos dando pasitos para lograr ese sueño, de la mano de la Federación Ecuatoriana de Patinaje para clasificar. Esperamos que en noviembre y diciembre nos vean compitiendo ya con la bandera tricolor en este nuevo deporte”.

A fines de este año iniciará el ciclo olímpico para los Juegos Olímpicos de los Alpes franceses, que se disputarán del 1 al 17 de febrero de 2030.

Para lograrlo y no desviar la atención de las pruebas en el patinaje de velocidad, la Chula planifica los tiempos. “Durante el verano me enfoco en el patinaje de velocidad, y en invierno al hielo”, detalló.

Añadió que tiene compañeros que patinan en rueda en verano y están clasificados a los Olímpicos de Invierno, “porque si bien son diferentes, ambos deportes pueden ser complementarios”.

Eso le motiva a afrontar con fuerza su nuevo desafío, para dar forma a su sueño olímpico y marcar otro hito en su exitosa trayectoria.

