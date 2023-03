La patinadora Gabriela Vargas tuvo un 2022 de ensueño, lo que la llevó a ser designada como la mejor deportista de Pichincha. La Chula se coronó como campeona en los Juegos Mundiales, un hecho inédito en el deporte ecuatoriano.

Gaby estaba feliz por tener ese reconocimiento en la que considera su ‘casa’, ya que fue en la Concentración Deportiva de Pichincha donde dio sus primeros pasos en el deporte.

A los 8 años inició en la gimnasia para después pasar al patinaje de velocidad, disciplina que se convirtió en su pasión y en la que ha alcanzado varios éxitos a nivel internacional.

“Es un logro muy grande, ser la mejor de Pichincha entre deportistas tan destacadas, que han estado en Juegos Olímpicos. Ser reconocida en casa es especial, es algo que lo vuelvo a conseguir tras seis años”, comentó la Chula, quien obtuvo este galardón en 2016.

Vargas está en etapa de entrenamiento y de competencias de fogueo a nivel local y en el exterior de cara a sus dos grandes objetivos: el Campeonato Mundial, en agosto, en Italia, y los Juegos Panamericanos, en octubre, en Chile.

¡A seguir brillando en los podios mundiales @gabyvargas98! 🛼



Mejor Deportista Concentración Deportiva de Pichincha 2022. pic.twitter.com/ycksE2FoI5 — Concentración Deportiva de Pichincha (@TeamPichincha) March 22, 2023

“Dejé la vara muy alta el 2022, he empezado muy bien este año. Hay que mejorar detalles que ayudan a conseguir las medallas. He cambiado de estrategia porque las rivales me tienen más cuidado, lo que también es favorable porque me tienen de referencia. Quiero seguir inspirando a las futuras generaciones de patinadoras”, señaló Gaby, cuyo nombre llevará la nueva pista que construirá el Team Pichincha.

Sobre esta designación indicó que sigue de cerca el proceso que se lleva a cabo. “Hemos tenido algunas reuniones con el Ministerio del Deporte y la Concentración Deportiva de Pichincha para ver los avances. Ha sido un poco complicado en los papeleos, pero ya vamos avanzando con paso más firme”, detalló.

CERCA DEL CENTENARIO

La premiación a Gabriela Vargas como la mejor de 2022 y a los deportistas más destacados en 38 disciplinas fue el punto estelar de la ceremonia por los 99 años de la Concentración Deportiva de Pichincha.

Jaime Ruiz, presidente del Team Pichincha, destacó la renovación realizada en los escenarios de la provincia, con una inversión de más de un millón de dólares, y la necesidad de construir un nuevo estadio Atahualpa, para lo que están por definir un socio estratégico.