Fútbol en Ecuador y los problemas que no deben repetirse en 2025

El fútbol ecuatoriano tuvo en este 2024 uno de sus años más tumultuosos, con escándalos que dejaron ver la realidad de una estructura a la que le cuesta sostenerse económicamente y con serios problemas institucionales en los clubes.

El Nacional se mantiene firme por el Turco Asad y acelera por el Loco Cortez Leer más

Y es que el fracaso de la cadena internacional GolTV en Ecuador reflejó una crisis que desencadenó incumplimiento de obligaciones, paralizaciones de jugadores, resta de puntos en tres equipos, prohibiciones de fichajes que siguen vigentes, y también deudas con el gremio arbitral. Pero hubo aún más.

El 2024 dio además de qué hablar con equipos intervenidos, la adulteración de identidad con Alexander Bolaños, indisciplina en la selección con un polémico Kendry Páez, la reaparición de Luis Chiriboga, la ‘clasificación en mesa’ de Deportivo Quito y AV25 en Segunda Categoría y hasta una alerta de bomba en un estadio.

Las intervenciones

El Nacional y Barcelona arrancaron el 2024 con intervenciones por parte del Ministerio del Deporte, que decidió no inscribir los directorios de Lucía Vallecilla y Antonio Álvarez, respectivamente.

En el caso de los Puros Criollos, la expresidenta convocó a elecciones fuera del plazo establecido en la ley y acabó inhabilitada por ocho años como dirigente deportiva. El club debió repetir el proceso eleccionario y todo su inicio de temporada se vio marcado por esa inestabilidad, hasta que se eligió a Marco Pazos y el club pudo inscribir su directorio.

Antonio Álvarez, presidente del Barcelona SC en la Asamblea de Socios de octubre de 2024 FREDDY RODRIGUEZ

Una situación similar vivió Barcelona, que, al presentar inconsistencias en el primer proceso, también repitió elecciones, aunque Antonio Álvarez se resistió y llevó el caso a la justicia ordinaria con acciones de protección, generando una disputa mediática entre él y Andrés Guschmer, entonces Ministro del Deporte.

Pese a que una jueza le ordenó al Ministerio reconocer al directorio del cuadro torero, el único mecanismo fue llevar adelante un nuevo proceso eleccionario en el que se proclamó el mismo Álvarez, y solo entonces se pudo inscribir el directorio.

Siga leyendo: (Emelec, Barcelona e Independiente del Valle apuestan por entrenar en el extranjero)

Las intervenciones en estos dos equipos, hicieron que pasase desapercibida la de Cumbayá FC, que se dio por disputas dirigenciales internas y que tardó hasta junio en resolverse. Todo eso marcó la inestabilidad del equipo, que acabó descendiendo al final de temporada.

La ´bomba´ en Latacunga

El 23 de marzo en el estadio La Cocha, en Latacunga, mientras El Nacional enfrentaba a Deportivo Cuenca, una amenaza de bomba llevó a una evacuación del escenario. Lo curioso fue que las autoridades decidieron mentir respecto al suceso y a los asistentes les anunciaron que había problemas con las luces del estadio, llegando incluso a apagarlas.

Lo que pudo ser una tragedia acabó en otro escándalo para la Liga Pro, pues la Policía Nacional encontró, efectivamente, artefactos explosivos y los detonó de forma controlada. Pese a que se ofreció una profunda investigación, hasta hoy no se conoce a los autores del hecho ni los motivos para haber atentado a la seguridad de los asistentes.

La salida de Gol TV

GolTv dejó de operar en el país, tras retrasos en los pagos a los clubes por los derechos de televisión. En su lugar entró Zapping. Archivo

Tras una serie de rumores, retrasos y acuerdos de pago incumplidos, el 6 de junio en una reunión extraordinaria del consejo de presidentes de los clubes de la Liga Pro decidieron dar de baja el contrato con la cablera Gol Tv, que había adquirido los derechos del balompié nacional en 2018 y firmado un vínculo por 10 años.

El 21 de junio, se anunció oficialmente que los derechos audiovisuales fueron adquiridos por la empresa Xtrim para ser transmitidos en su plataforma Zapping, y a su vez en señal abierta por Teleamazonas con dos partidos por jornada.

Le puede interesar: (Bryan Ramírez, la revelación de la LigaPro y su revancha en Liga de Quito)

El cambio tiene aún satisfechos a los dirigentes, aunque de por medio hubo reducción de valores que también se sentirán en 2025. A eso se le suma la disputa legal con Gol Tv que está pendiente, pues se conoce que la empresa uruguaya buscará compensación ante la justicia.

Kendry Páez en New York

La Tricolor demostró no tener un protocolo para menores, luego de que Kendry Páez fuera visto en una discoteca con Robert Arboleda y Gonzalo Plata. Archivo

El 25 de marzo, un video de tres jugadores de la selección marcaron un antes y después para el joven Kendry Páez, quien con 17 años aparecía en las imágenes junto a Robert Arboleda y Gonzalo Plata en un sitio de diversión nocturna en New York. Sucedió en un día libre que tuvieron durante los amistosos previo a la Copa América.

Por esto, Páez recibió críticas, mientras Plata y Arboleda fueron vetados de la selección por varias fechas. Pero la FEF también fue muy criticada, pues se comprobó que dentro de su estructura no existe un protocolo de cuidado de adolescentes, pues ni Kendry, ni Allen Obando, quien también estuvo en los amistosos, contaban con un tutor que se responsabilizara por ellos en ausencia de sus padres.

Adulteración de identidad

Independiente del Valle vivió uno de los momentos más duros del año al descubrir la adulteración de identidad de Alexander Bolaños. Archivo

Otro de los problemas no resueltos del fútbol ecuatoriano en este 2024 fue la manipulación de documentos de identidad por parte de futbolistas que este año tuvo un nuevo y nefasto ejemplo en uno de los fichajes más sonados: el de Alexander Bolaños con Independiente del Valle, club que acabó perdiendo su inversión y el jugador sancionado.

Lo que empezó con la declaración de un supuesto representante del jugador en una radio uruguaya, terminó investigado por la FEF, siendo real la denuncia de que su verdadero nombre es Jancer Romario Bolaños y que no tenía 24 años, sino 29. En la investigación, el propio jugador contó que a sus 15 años le expidieron una cédula de identidad falsa, con el consentimiento de su madre.

Árbitros impagos

En medio de la paralización del torneo por la participación de Ecuador en la Copa América, el gremio de árbitros esperaba un pago de 1´400.000 dólares por parte de la Liga Pro y, a cuatro días del reinicio del torneo, se conoció que no pitarían si no recibían los valores pendientes.

Miguel Ángel Loor tuvo que apurar los pagos y entrar en negociaciones urgentes con el presidente del gremio arbitral, Luis Muentes, que exigía el pago total de la deuda para saltar a la cancha. El torneo finalmente se reinició con normalidad gracias a que les adelantaron un alto porcentaje de lo adeudado.

Resta de puntos y bloqueos

Los jugadores de Liga de Quito jugaron las finales tras sortear el fantasma de la resta de puntos por sanción en una deuda con exjugadores. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

El endeudamiento de varios clubes llegó a su punto crítico este año y el ejemplo bandera fue el del Club Sport Emelec, que vive una de las peores crisis de su historia. La FIFA lo sancionó a mitad de año por infringir una prohibición de no fichar por deudas con exjugadores.

Entre éxitos y aprendizajes: Esto quemarán los deportistas ecuatorianos en 2024 Leer más

El error de la dirigencia, que no se percató de que no podía inscribir jugadores, llevó a una extensión de la misma sanción por dos períodos más. Todo esto cuando Emelec pretendía recuperarse de una desastrosa primera etapa con el DT Hernán Torres, y había contratado a Leonel Álvarez, quien finalmente no pudo tener refuerzos.

A diferencia de otros años estas prohibiciones de fichar por deudas fueron más comunes, pues clubes como Liga de Quito, Aucas, Deportivo Cuenca, Guayaquil City y hasta Ñusta, de la Superliga Femenina, figuran ya con dicha prohibición. Esto se debe a que los clubes han optado por ganar tiempo para pagar una deuda, extendiendo el cumplimiento hasta cuando necesiten inscribir.

Y es que los plazos se escaparon de las manos y tres equipos fueron sancionados con resta de tres puntos: Emelec, Deportivo Cuenca y El Nacional, sin contar a Liga de Quito, que llegó a recibir el mismo castigo, pero logró demostrar en instancia de apelación que sí había pagado a tiempo a su exjugador Franklin Guerra.

El regreso de Luis Chiriboga

Como queriendo pasar desapercibido, con gafas y gorra, Luis Chiriboga, hoy de 77 años, acudió a las reuniones del club hace pocos meses. Mishell Duque / Extra

En marzo, en medio de los preparativos para el reinicio de la Segunda Categoría se dio la reaparición de Luis Chiriboga Acosta, expresidente de la FEF, sentenciado por el FIFA Gate y sancionado de por vida como dirigente. Desde que cumplió su condena de seis años de cárcel, Chiriboga había decidido mantener un perfil discreto, sin embargo, su cercanía con Deportivo Quito lo llevó al ojo público nuevamente.

A pesar de que no puede operar como dirigente, empezó a aparecer en reuniones del club, entrenamientos y hasta recibió aplausos de la hinchada durante la presentación del equipo. Aunque oficialmente no ocupa ningún cargo, su acción estaría relacionada con la presencia del actor Danilo Carrera y su representante, Erick Chiriboga, hijo de ‘Luchito’.

Barcelona SC: Noches y tarde Amarilla 2025 precios de entradas, invitados y fiesta Leer más

El reconocido exdirigente llegó incluso a reaparecer en una entrevista en Marca 90, en donde dijo haber pagado una “condena injusta” y encaró al Bolillo Gómez en una llamada en vivo, recordándole la famosa frase en donde el entrenador dijo que ponía 15 jugadores en la Tri y el resto los ponía el dirigente.

Deportivo Quito, clasificado

Finalmente el desorden en la organización de la Segunda Categoría nuevamente generó controversias y uno de los hechos más criticados fue la inclusión de Deportivo Quito y AV25 en la fase nacional, aún cuando habían sido eliminados en la primera ronda de Pichincha.

La FEF decidió, sin que la Asociación de Fútbol Amateur de Pichincha esté de acuerdo, excluir a Patrón Mejía y JFA alegando que cumplieron requisitos de inscripción, a pesar que la misma organización les había entregado una extensión del plazo.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!