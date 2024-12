Bryan Ramírez, la revelación de la LigaPro y su revancha en Liga de Quito

El 2023, Bryan Ramírez cumplió su sueño de llegar a Liga de Quito, equipo al que cerca de cinco años antes había intentado, sin suerte, ser parte de sus filas. Lo tomó como una revancha y con paciencia esperó su oportunidad para demostrar que podía ser titular.

El entrenador argentino Luis Zubeldía fue quien apostó por su contratación, como lateral izquierdo tras destacar en Cumbayá, pero tuvo pocas oportunidades en una campaña donde la U ganó la Copa Sudamericana y la LigaPro.

Fue a mediados de 2024, con el arribo del técnico Pablo Sánchez al banquillo, donde se consolidó, pero como extremo derecho, siendo clave para que los universitarios conquisten el bicampeonato nacional.

Ramírez toma con tranquilidad lo que considera es el mejor momento de su carrera, que empezó a nivel profesional en el año 2021 cuando llegó a Cumbayá, sin haber pasado por divisiones formativas, y ahora anhela que en su futuro llegue la oportunidad de jugar en el fútbol del extranjero y ser llamado a la Tricolor.

¿Cómo analiza estas dos temporadas en Liga de Quito?

Es un sueño cumplido. Cuando tenía cerca de 19 años vine a probarme a Liga, no tuve la acogida, y fui a El Nacional, estuve cuatro meses a prueba y no tuve la oportunidad. Fui a jugar el torneo de segunda y después se me abrieron las puertas en Cumbayá. Seguí luchando hasta llegar a Liga por mi revancha y eso se dio el 2023. Este año fue de mi consolidación.

En poco tiempo ya lleva tres títulos con los albos.

El año anterior ganamos la Copa Sudamericana y LigaPro, y ahora salimos bicampeones, algo que me parecía muy lejano en mi carrera. El trabajo diario fue clave para poder estar viviendo estos grandes momentos.

¿La corona conseguida este año es especial?

Sí. A diferencia del año anterior, esta vez es especial porque aporté desde la cancha. Fue impresionante jugar mis primeras finales como titular y salir campeón.

Se lo ha catalogado como la revelación de la LigaPro

Esta ha sido mi mejor temporada. Fue un momento muy lindo lograr el objetivo que nos habíamos puesto al inicio del año, superando varios obstáculos en el camino. Agradecido por el apoyo del entrenador, de mis compañeros y de la hinchada.

¿Cuán importante para usted fue la llegada de Pablo Sánchez al banquillo?

Guardo buenos recuerdos de los entrenadores que he tenido en Liga, pero con el profe Vitamina tuve la oportunidad de jugar más. Apostó por mí en una nueva posición.

Bryan Ramírez marcó tres goles y dio ocho habilitaciones en la LigaPro. ARCHIVO / EXPRESO

Pasó de lateral a extremo y con perfil cambiado.

Siempre me he caracterizado por ser un jugador ofensivo. En esta nueva posición, además de atacar, busco apoyar al lateral. Me siento cómodo con esta nueva posición. Luché todo el año para tener una oportunidad y logré consolidarme como titular.

¿Cuál fue la clave para estar viviendo este dulce momento con los universitarios?

Ser perseverante, estar con la cabeza tranquila, enfocado en entrenar fuerte para aprovechar la oportunidad cuando me llegue.

¿Cómo vivieron esta conquista marcada por el recuerdo de Marco Angulo?

Marco fue un hermano que nos hubiera gustado que estuviera con nosotros festejando, pero los planes de Dios son así y desde el cielo nos estuvo apoyando.

¿A quién dedicó este nuevo título con Liga de Quito?

A mi mamá, que siempre me apoyó para poder ser futbolista, es mi respaldo y mi inspiración. También a mi familia que ha sido el mayor apoyo, el sostén cuando las cosas no salían.

Ramírez destacó la unión de los azucenas como una de las fortalezas para conseguir la estrella 13. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

¿Cómo fue el festejo en casa?

Con una comidita en casa, el encocado no faltó, es mi plato favorito. Fue un momento muy lindo, la mejor forma de empezar las cortas vacaciones.

¿Cuáles son las siguientes metas en su carrera?

Como todo jugador busca, mi objetivo es poder salir al extranjero, poder sumar esa experiencia para seguir mejorando. También está el sueño de llegar a la selección, eso sería un gran orgullo.

¿Se comenta que hay posibilidades de ir a México?

Cualquier negociación está en manos de los dirigentes, tengo contrato con Liga hasta 2027. Si hay la posibilidad de salir, la aprovecharé, si sigo en Liga buscaré mejorar para superar lo hecho este año.

VITAMINA SÁNCHEZ Y SU APUESTA POR RAMÍREZ EN LIGA DE QUITO

El DT Pablo Sánchez apostó por Bryan Ramírez como extremo derecho. ARCHIVO / EXPRESO

Pablo Sánchez, entrenador de los albos, contó cómo se dio el cambio de posición de Ramírez. “Bryan es muy habilidoso en ataque, pero un poco más distraído en defensa. En los trabajos reducidos nos empezó a llamar la atención. Siempre iba a la derecha y adelante. Nos sorprendió la facilidad con la que controlaba, se sacaba a la marca de encima, remataba y encontraba el gol”, detalló el estratega.

Vitamina señaló que la primera prueba fue en un partido ante Aucas, donde Ramírez respondió bien como extremo derecho. “Sabíamos que si no salía esta apuesta nos iban a matar, pero desde ese momento Bryan se fue ganando el puesto y se consolidó”, afirmó.

