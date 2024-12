Elecciones en Emelec: un equipo que requiere $ 10 millones para 'salvarlo'

Un excandidato a la presidencia y socios del club aseguran que el panorama no es bueno en el inicio de la temporada 2025

Con sensaciones de alivio, pero con la incertidumbre del futuro deportivo de Emelec en la temporada 2025. El llamado a elecciones anticipadas para febrero del próximo año, en medio de una persistente crisis económica, preocupa a Carlos Luis Torres, excandidato a la presidencia del club azul, y a los socios José Moscoso y Diego Mera.

Independiente: Kendry Páez y Yaimar Medina, entre los mejores Sub-21 en el mundo Leer más

Ellos coinciden en que los comicios son tan solo el primer paso para salir del ‘hueco’ y que la recolección de firmas de hinchas aportantes le otorgó “presión mediática” al directorio presidido por César Avilés.

Para Torres, la convocatoria a elecciones “tuvo que haberse hecho hace meses”. En diálogo con EXPRESO, el empresario reveló que “está en análisis” una posible nueva postulación suya para asumir el mando eléctrico, debido al alto monto de dinero que demanda la situación.

RELACIONADAS Emelec confirma la continuidad de Jaime Ayoví y Juan Ruiz por una temporada

Emelec necesita $ 10 millones para saldar deudas

“Si antes (hace dos años) necesitábamos $ 3,5 millones para entrar a Emelec, que de hecho nosotros los teníamos para ponerlos, hoy eso no es suficiente. Ahora se requieren urgentemente $ 10 millones, hay que tener el dinero ahí, ‘cash’, desde el primer día, para solventar las necesidades. Si no los tenemos, no debemos estar ahí. Hay que ser responsables”, manifestó.

El representante de la agrupación Emelec Más Grande no descarta su participación. Piensa que “el que se presente debe tener las garantías y el respaldo económico de ese monto”. Además considera que “no se puede creer en promesas y tampoco hay tiempo para decir que se está gestionando, que me van a prestar (el dinero) o que tengo sponsor”.

Carlos Luis Torres fue excandidato a la presidencia del Bombillo en las elecciones de nvoiembre de 2022. Christian Vásconez / Expreso

Un primer semestre que lo ven perdido en Emelec

“Estamos hablando de que se elegirá a la nueva directiva en febrero. Aquí lo principal es lo financiero, las cartas están echadas en el tema deportivo (en el primer semestre)”, aseguró Torres.

Los hinchas que respaldaron la recolección de firmas para una convocatoria a asamblea de socios afirmaron que este proceder contribuyó para que se resuelva la convocatoria a los comicios.

340 socios de Emelec firmaron el documento que presionó al directorio

El vicepresidente de Emelec, Hanny Juez, se suma a la colecta de firmas que ha organizado un grupo de socios del club para convocar a una asamblea. @Fanboleros1 pic.twitter.com/wCqB34guZV — José Carlos Vásquez (@JoseCarlosVasq) December 5, 2024

Moscoso, que también es miembro del tribunal electoral, explicó que alcanzaron 340 firmas (lo que representa el 10 % de los socios habilitados en el padrón), que fueron entregadas a los directivos. Precisó que procedimiento está avalado en el estatuto del club.

“Entregamos 40 firmas más de lo que correspondía, por cualquier novedad”, dijo Moscoso a este Diario. De igual manera indicó que se espera una actualización de los socios activos (al día), debido a que la cifra puede aumentarse con el pago de diciembre y enero. Al momento de la recolección de firmas, ese número estaba entre 2.500 y 3.000 aproximadamente.

“Se están cumpliendo los tiempos. El estatuto dice que 60 días antes de las elecciones debe conformarse el tribunal electoral. Dentro del comunicado no se estableció que ya se había conformado el tribunal, pero dentro del acta de la sesión del directorio ya están aprobados los seis nombres”, mencionó Moscoso, quien está acompañado por Andrés Ortiz, Belén Marcos, Irving Bonilla, Juan Carlos Sáenz y Rodrigo Constantine.

Emelec: Oficialmente el directorio llama a elecciones para el 2025 Leer más

Por su parte, Mera, quien fue el que promovió el plantón de hinchas que se realizó fuera del estadio George Capwell el pasado 2 de diciembre, lamenta que haya tardado tanto la oficialización de los comicios.

Nuevos directivos de Emelec no tendrán tiempo para gestionar

“La directiva que vaya a entrar va a tomar ‘cartas en el asunto’ con el campeonato ya iniciado, sin margen de maniobras para renovaciones o para ver si se puede solucionar el tema de la restricción FIFA”, expresó preocupado Mera.

“Saber cómo le irá al equipo es una incógnita, es completamente incierto. Los jugadores se están yendo. Los pocos que están no se sabe si se quedarán o se van a ir. Lo único es aferrarnos a la esperanza de que el primer semestre no sea tan malo como creemos que va a ser y que podamos sacar un colchón de puntos, para enfrentar la siguiente etapa de la mejor manera”, manifestó el socio.

Un periodo con más problemas que soluciones, iniciado por José Pileggi (renunció en octubre) y posteriormente asumido por César Avilés. Los resultados de las elecciones adelantadas para el 27 de febrero marcarán la ruta del cuerpo de dirigentes que tome el mando.

Sin embargo, la capacidad adquisitiva es clave para sacar a flote un barco sumergido por demandas, sanciones y limitaciones en la plantilla de jugadores.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!