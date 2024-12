Entre éxitos y aprendizajes: Esto quemarán los deportistas ecuatorianos en 2024

Positivismo y superación en medio de la adversidad. Es en lo que coinciden los deportistas ecuatorianos José Rodríguez, Luisa Valverde, Kiara Rodríguez, Moisés Villón y José Luis Guevara, quienes expresaron lo que quemarán la noche de este 31 de diciembre, tras el término de temporada 2024 llena de éxitos y derrotas.

Rodríguez llevó su boxeo hasta los octavos de final de París 2024 en la categoría 71 kg. Él considera que “fue un año muy fructífero, próspero y de gran aprendizaje” por estar en la máxima competencia deportiva, sin embargo, manifestó a EXPRESO que nuevamente los problemas federativos marcaron la parte negativa.

“Este año quemaría los pésimos ajustes en la parte administrativa de la Federación de Boxeo. Espero que eso se borre pronto y que en el 2025 tener mayores soluciones”, mencionó el pugilista.

Valverde, una de las mejores exponentes en la lucha y que obtuvo diploma olímpico en el pasado evento deportivo en Francia, entre risas reveló que “por cosas de la vida” siempre le pasa algo negativo cada año, no obstante, lo toma con calma.

Luisa Valverde lamentó no haber podido ganar la oportunidad de la medalla de bronce en París 2024 ECUADOROlimpico

“Yo de todo lo malo, veo lo bueno… más que quejarme de algo tengo que agradecer por todo. Si tengo que quemar algo sería lo bueno. Quemaría todo lo que me ha pasado este año para que se repita con positivismo en el que viene”, aseguró la luchadora nacida en la provincia de Los Ríos.

La mejor representante del deporte adaptado femenino en 2024 fue Kiara Rodríguez, así lo reconoció recientemente el Comité Paralímpicos de las Américas, organismo que puso el sello del gran desempeño de la paratleta.

Kiara reconoció a este Diario que “fue el mejor año” de su vida, que todo fue positivo y que “no quemaría nada de eso”. Sin embargo, luego recordó que tuvo un inconveniente poco agradable previo a la prueba de velocidad en los Paralímpicos de París.

Molestia de Kiara Rodríguez previo a la carrera, lo único malo en su año

“Estuve con una molestia en mi pierna antes de correr en los Juegos y estaba muy asustada, pero al momento de competir me olvidé y solo corrí", respondió sonriendo.

El boxeador José es atendido en la esquina por su entrenador en su debut olímpico ECUADOROlimpico

Por otro lado, Villón, el fresco medallista de oro en levantamiento de potencia de los Juegos Bolivarianos, contestó: “No quemaría absolutamente nada. Todo es muy importante, tanto los días de aprendizaje y las derrotas porque eso es lo que nos forja el carácter día a día y nos impulsa para ser campeón”.

Moisés, con alegría en el rostro reflejó su deseo de seguir creciendo en su deporte en el próximo ciclo olímpico y llegar a al evento multideportivo. “Todos soñamos con Los Angeles 2028”, afirmó.

José Luis Guevara, joven velocista que culminó el 2024 con una medalla de oro en el Sudamericano Sub-18 en San Luis (Argentina), ratificó que la campaña ha sido exitosa y no tiene nada negativo por meter a la hoguera.

"No se me viene nada malo a la mente para quemar este fin de año porque he venido en crecimiento en mi carrera", respondió Gurevara, quien emocionado reveló que en 2025 buscará subirse al podio en los próximos Sudamericanos y Bolivarianos.

José Luis Guevara velocista ecuatoriano que ganó el oro en el Sudamericano Sub-18 cortesía

José Luis habló de la importancia de conseguir logros para el próximo ciclo clasificatorio a Los Angeles 2028. "Mi sueño es llegar, competir y ser medallista olímpico", indicó.

Poco malo por quemar y mucho bueno por resaltar. El impulso de cumplir metas en las distintas competencias se transmitió entre los exponentes de cada deporte este año, los que coinciden en que las preseas obtenidas en París 2024 son el motor para revalidar lo hecho y superarse para lograrlo.

Moisés Villón ganó medalla de oro y plata en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho (Perú) cortesía

