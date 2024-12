Valentino Dimitrov, la revelación del boxeo ecuatoriano

Para el manabita Valentino Dimitrov Alcívar, el 2024 será inolvidable, pues en nueve meses de entrenamiento ininterrumpido consiguió todos los títulos posibles. A nivel del boxeo federado fue campeón cantonal, provincial y nacional, además de formar parte de la selección nacional en su categoría. Pero el título más importante y que lo ha llevado a ser más conocido fue el de Campeón Amateur del Consejo Mundial de Boxeo.

Te invitamos a leer: Daniela Darquea recorrerá el mundo jugando golf

Valentino siempre tuvo influencia hacia el boxeo a través de su padre, Vladimir Dimitrov, un científico ruso que tras una primera visita a Ecuador para una investigación en Galápagos, acabó regresando al país y casándose con una manabita. Pero antes de eso fue boxeador y llegó a disputar varias peleas a nivel europeo.

Julián Rivera, un campeón de karting que empezó con los videojuegos Leer más

“Mi papá fue boxeador y él me inspiró. Me dijo que yo podría probar y lo hice, me di cuenta que era bueno, o es lo que yo creo, y me dio este deseo de ser parte también del boxeo”, dice Valentino, de 11 años, en un perfecto español, que deja escapar también los sonidos de su otra lengua, la rusa.

Su progenitor heredó esa pasión, no solo a Valentino, sino también a su mellizo Mathew. Ambos entrenan juntos y en 2024 decidieron tomar más en serio los guantes trasladándose a la capital para trabajar en el gimnasio del profesor Segundo Chango, reconocido formador de púgiles nacionales como Segundo Mercado.

Con apenas cuatro meses de esos entrenamientos más intensos, el joven demostró enormes condiciones en varias peleas, llegando a tener su mejor oportunidad a inicios de septiembre en Cuenca con la disputa del cinturón de Campeón Juvenil Amateur de Ecuador, en un evento avalado por el Consejo Mundial de Boxeo, y que significó, además, una de las carteleras más importantes en la historia del país, disputándose en ella el Título Latino del Consejo Mundial de Boxeo, conseguido por Marlon Aguas.

En el Coliseo Jefferson Pérez, el manabita venció al quiteño Jean Carlos Farfán y marcó historia con el cinturón de Campeón Amateur al conseguirlo a tan temprana edad. Contando esa, sumó siete peleas en 2024, ganando todas, cinco de ellas por KO, unos números que dan cuenta de su enorme talento y que han dado de qué hablar a boxeadores, entrenadores y promotores, quienes ven en Valentino a la próxima figura.

UNA CARRERA QUE ESTÁ DESPEGANDO EN EL BOXEO

Valentino junto a su padre Vladimir, que quien heredó la pasión por el boxeo. MISHELL DUQUE / EXPRESO

En este criterio concuerda Eduardo Tayupanta, promotor de Show Box, quien ha iniciado una planificación junto a Wladimir Dimitrov para una futura representación a su hijo. “La idea es hacerle debutar a los 15 o 16 años profesionalmente. Mientras tanto, tenerlo siempre en nuestras carteleras preliminares, y a partir de su debut sí poder entrar con un contrato y firmar para ser su promotora”, explica el empresario.

Jorge Célico: “El fútbol se ha vuelto fatalista” Leer más

Tayupanta va más allá y lo describe con admiración. “Este chico es la estrella. Es una eminencia, tuvo una participación notable en nuestro evento y antes había ganado el título del Consejo Mundial. Puedo decir que es un boxeador completo, entre estilista y fajador, extremadamente maduro para su edad, de esos boxeadores que ya parecen profesionales”, dijo.

Su padre es más prudente y manifiesta que la exigencia se la pone Valentino y que más allá de que le gustaría verlo triunfar a nivel internacional como boxeador, tendrá que ser siempre porque él así lo desee. Eso sí, a mediano plazo, trabajan con la mira en el campeonato mundial de 2025, que se realizará en México, donde esperan que Valentino revalide el gran nivel mostrado en el ámbito local.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!