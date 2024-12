Jorge Célico: “El fútbol se ha vuelto fatalista”

Luego de desvincularse de Universidad Católica, el técnico defiende la idea de que no es un fracaso no haber ganado título

No haber ganado el título no significa que haya sido una temporada fracasada. Es el argumento que tiene el director técnico Jorge Célico, quien al mando de Universidad Católica en 2024 marcó un protagonismo entre los principales equipos a nivel nacional, a pesar de que no le alcanzó para la disputa de los trofeos.

Emelec participará en la segunda edición de la Serie Colombia | Esto se sabe Leer más

En diálogo con EXPRESO, el experimentado entrenador reveló que no esperaba la decisión de la directiva del Trencito de terminar su vínculo, aunque la acepta como toda finalización de contrato.

(Lea también: Atlético Vinotinto: Identidad venezolana y solvencia financiera)

“Estuvimos cerca de todo. Es difícil ser campeón, hay equipos importantes, así como nosotros, pero siempre esa competitividad con ellos es complicada”, argumentó Célico.

“La sociedad se ha vuelto absolutamente fatalista, muchos piensan que es blanco o negro, pero no es así. Hay que evaluar un montón de cosas en el fútbol, por ejemplo, nuestras formas de comportamiento, la honestidad, el compromiso al trabajo y metodología de entrenamiento”, agregó.

El técnico citó el caso de Independiente del Valle, que a pesar de escaparse el título en las finales de LigaPro y Copa Ecuador, “no se puede denominar fracaso” el trabajo de su colega Javier Gandolfi, que posteriormente también ‘pagó los platos rotos’ y dejó el banquillo de los rayados.

Célico no comparte la salida de su compatriota Javier Gandolfi (foto) de los rayados. Resaltó que llegó a las finales de la Copa Ecuador y de la LigaPro. FRANKLIN JÁCOME / PARA EXPRESO

“Después de caer 3-0 en la ida (ante Liga de Quito), se sabía que era difícil conseguir el título. Seguro es un trago amargo haberla perdido, pero también tiene un gran mérito haber llegado a esa instancia y después cualquier cosa puede pasar”, señaló.

El argentino cree que los directivos “están en todo su derecho” de decidir quién sigue o no, sin embargo, también considera que “hay que medir los esfuerzos y rendimientos de las instituciones en dependencia de lo que tienen para hacer frente a un torneo tan importante como el ecuatoriano”.

Se necesitan procesos

Emelec y Barcelona SC ya se mueven en el mercado de fichajes Leer más

Acotó que “hacer procesos e ir evaluando” es el camino que debe aplicarse en los equipos y que en ocasiones “los que toman las malas decisiones son los directivos”.

Célico, que fue campeón sudamericano con la Tricolor sub-20, en 2019, indicó que “el dirigente a veces está escondido de lo que puedan hacer los demás (técnicos y jugadores). Yo tuve año y medio para llegar al Sudamericano sub-20 y la directiva me dio todo para competir correctamente con partidos amistosos, viajes, giras, buenos entrenamientos y terminamos siendo campeones de algo que era imaginable”.

El extécnico de Barcelona asimismo ejemplificó el caso de Imbabura que fue dirigido por el joven profesional Joe Armas, pero quien luego fue separado a mitad de año.

“Deciden sacar a un chico que se había ganado la posibilidad de estar ahí porque lo ascendió desde la Segunda Categoría hasta la Serie A. Fue muy meritorio y terminan destruyendo un proyecto que deja mal parado al jugador y al técnico que agarró los últimos partidos”, explicó Célico.

Universidad Católica llegó hasta las semifinales de la Copa Ecuador y posteriormente cayó (6-5) en penales ante Independiente del Valle. API

Insistió en que “fue extraña” la forma en que le comunicaron la no continuidad con los cammaratas. Primero le reconocieron lo que había dado el equipo durante el año estando entre los punteros y luego le mencionaron que no iba más.

Pese a esto, Célico mostró palabras de gratitud al club, “especialmente a Fidel Egas”, quien es el presidente vitalicio.

Carlos Muñoz Martínez: ¿Quién era? la pregunta de los jóvenes de cada diciembre Leer más

“Le deseo lo mejor al equipo y que en algún momento puedan conseguir el título que ya ha estado buscando hace mucho tiempo”, añadió.

(Lea también: Elecciones en Emelec: un equipo que requiere $ 10 millones para 'salvarlo')

Célico exteriorizó la idea de que no todos los clubes son iguales y que jugar de igual a igual ante instituciones con estructuras más grandes y completas, hinchadas masivas, historia e inclusive repercusión mediática, vuelve compleja la competencia cuando se está en un equipo que no cuenta con esos factores.

“Que nadie se lo tome a mal, pero hay equipos que hacen campeón al técnico. Hay equipos que te acercan a ser campeón a otros de menos envergadura”, manifestó.

Tras haber peleado en la parte alta en la LigaPro y quedar en tercer lugar en la fase 2, detrás de Liga de Quito e Independiente del Valle, además de que en la tabla general culminaron cuartos, le causó asombro cuando los directivos le indicaron que no continuaría para la próxima temporada.

“Hicimos una muy buena Copa Sudamericana”, resaltó Célico al enfatizar el haber pasado a fase de grupos, hecho que el Trencito no había logrado en su historia. También destacó el hecho de avanzar hasta las semifinales de la Copa Ecuador, donde cayó en penales contra Independiente del Valle.

Pero la evaluación realizada por la directiva de los santos, que no fue la que contrató a Célico a inicios del año, hizo que decidieran cambiar de rumbo y apostar por Diego Martínez, quien fue DT de la Tri sub-17.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!