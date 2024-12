Julián Rivera, un campeón de karting que empezó con los videojuegos

Así como el piloto Jann Mardenborough, que inició como jugador del videojuego Gran Turismo (GT) y llegó a ser corredor profesional, el ecuatoriano Julián Rivera, de 11 años, practica su forma de correr en las consolas y las aplica sobre un go kart.

Rivera destaca en el karting a nivel internacional, con logros como el título Panamericana Rock Cup, desarrollado en Colombia este año, y nacional para menores y adultos.

“Es un juego muy hermoso, tengo casi todas las versiones y me la paso entre dos o tres horas todos los días y lo recomendaría a los niños porque te sientes como un piloto profesional”, dijo el quiteño.

Juli, como lo llama su coach Sebastián Calero, es un piloto disciplinado, pero también se da tiempo para su fanatismo por el fútbol, en el que juega como arquero en la escuela Comuna School.

Julián ha ganado varios torneos internacionales en 2024: el título en el Rotax Max Challenge Ecuador en la categoría Mini Max y en la Junior Max del campeonato nacional de karting.

El piloto Julián Rivera en competencia de Karting Jaime Jaramillo

Mientras que, en el plano regional conquistó el primer lugar en el Campeonato Panamericano Rok Cup 2024, disputado en Colombia.

Además, intervino en dos Mundiales de Karting; ambos disputados en Italia. En el primero logró el triunfo en dos heats, entre más de 100 pilotos. Sin embargo, en la final finalizó la carrera en el top ten. Y el segundo culminó en el puesto 37.

“Estoy muy feliz con todo lo que hice este año, sobre todo llegar a ser campeón nacional en Junior y el Panamericano, donde nadie esperaba que me consagre campeón”, dijo.

Para lograr esto, la educación que le han dado sus padres, Ximena Salas y Camilo Rivera, ha sido fundamental. “A él desde pequeño lo hemos dejado que se desenvuelva solo, claro con nuestro cuidado, pero siempre dejando que haga las cosas de forma independiente”, comentó Camilo.

Esa pasión por los motores se la heredó a Juli, quien ahora triunfa en karting, el cual le gusta porque “toda mi familia está inmiscuida en este deporte y por los amigos que puedo hacer. Además, de la alta velocidad que puedo alcanzar”, contó.

En el karting iniciar a los tres años es lo que recomiendan los entrenadores y por eso Julián empezó a esa edad.

“Julián no viaja solo sino con un grupo de profesionales, como una psicóloga que brinda apoyo al deportista, así como sus padres quienes siempre se preocupan de sus ocupaciones escolares”, sostuvo Calero.

Julián Rivera, piloto de karting que ha comenzado a obtener mayores logros con 11 años Jaime Jaramillo

Rivera ha tenido varios accidentes. Los más graves fueron en los que sufrió la fractura del brazo (2022) y en otra ocasión casi se rompe la pierna (2021), pero esto no lo ha detenido.

Julián Rivera, motivado a superarse en su carrera tras las lesiones

“Ninguno ha sido para morirse (sonríe). En todos estos años, en los que he dejado muchas cosas para crecer no lo iba a dejar por esas lesiones, más bien me motivé para seguir adelante”, recordó el corredor quiteño, que sueña llegar a ser profesional y correr en Europa.

Juli tiene claro que terminado el colegio se va a dedicar a su carrera como corredor, porque “no voy a vivir de otra cosa o de un trabajo de oficina sino del automovilismo, no voy a necesitar maestrías o la universidad”, aseguró.

