Alan Franco: ¿Deja Atlético Mineiro de Brasil y se va a México?

El volante ecuatoriano Alan Franco, de destacada actuación en 2024 con Atlético Mineiro de Brasil, reveló que desconoce la existencia de una oferta desde el fútbol mexicano para la próxima temporada. Extraoficialmente, el club Tigres aparece como un principal interesado en él.

"La verdad, la verdad, yo no se nada", afirmó el centrocapista, sin embargo opinó sobre la Liga MX y la posibilidad de dejar el Brasileirao, lugar donde ha tenido regularidad y que lo ha puesto como fijo convocado en la selección tricolor.

"Tiene varios equipos que son fuertes, entonces, yo no lo veo con malos ojos, pero me gusta mucho Brasil, me gusta mucho la liga brasileña, por la cantidad de clubes, por el campeonato que es muy difícil y complicado. Me ha ayudado mucho a subir mi nivel", dijo Franco en entrevista con la periodista María José Flores.

"La verdad no tuviera ningún problema de mantenerme en Brasil o irme a México, pero no estoy al tanto de la situación. Si hay algo formal o no, primero debe pasar por mi representante", agregó el ecuatoriano.

Atlético Mineiro, de Alan Franco (d) disputaó la final de la Copa Libertadores ante Botafogo, dos clubes brasileños cortesía

Alan Franco es subcampeón de América con Atlético Mineiro

Las propuestas llegan a Alan Franco tras su permanente actuación en el equipo estelar del Mineiro durante el año. Fue clave en el torneo local, no obstante sobresale su aporte en la Copa Libertadores, en donde llegaron hasta la final, pese a que la perdieron contra Botafogo.

