New England Revolution: Este es el nuevo equipo de Leonardo Campana

El delantero ecuatoriano tendrá una nueva experiencia en la MLS en un club que no ha ganado títulos

New England Revolution fue uno de los últimos de la MLS en la Conferencia Este

El ecuatoriano Leonardo Campana dijo adiós a Inter Miami, sin embargo continuará su carrera en la Major League Soccer (MLS). El goleador llega a New England Revolution, institución que fue fundada el 17 de octubre de 1995 (29 años) y aunque no es de los que tiene mayor trascendencia histórica, ha sido uno de los permanentes animadores de la competencia.

Lea también: Joel Ordóñez en Brujas: revelan fecha tentativa para su salida

Barcelona SC: Fechas y sedes de las tres Noches Amarillas de 2025 Leer más

Este equipo no es de los reconocidos de la MLS norteamericana y hasta el momento no ha logrado títulos locales. No obstante, ha podido ser campeón de la Conferencia Este en tres veces (2002, 2005 y 2007).

El club originario de Gran Boston (estado de Massachusetts) es el único equipo de la Major League Soccer, al igual que Los Angeles Galaxy en perder tres finales de la MLS Cup de forma consecutiva, además de sumar un total de 5 disputas derrotadas (2002, 2005, 2006, 2007 y 2014), récord de la liga.

En 2007 logró ganar la U.S. Open Cup y a año seguido (2008) se consagró con la SuperLiga Norteamericana.

Este es el equipo de New England Revolution que terminó jugando en las últimas fechas de la MLS 2024. Arreaga está presente cortesía

El principal rival de New England Revolution es New York Red Bulls, con el que ha forjado un tradicional enfrentamiento, a pesar que en los últimos años ha construido un duelo atractivo contra D.C. United y el Chicago Fire.

El Nacional: Jhon Jairo Cifuente, el primer refuerzo para la temporada 2025 Leer más

En cuanto a los uniformes: el titular está ampliamente ocupado por el color azul marino con franja horizontal blanca, pantaloneta roja y medias azules, mientras que alternante es una camiseta blanca con mangas celestes, la pantaloneta también celeste y polines blancas.

El actual entrenador del los llamados Revs es Caleb Porter es el exfutbolista y director técnico estadounidense. Él asumió el cargo desde la campaña 2023.

A parte de Campana, New England ya ha tenido la presencia de otro tricolor en sus filas con la reciente participación del defensor central Xavier Arreaga, quien no seguirá siendo un integrante más de la plantilla para el 2025.

¿En qué puesto quedó New England Revolution en la MLS 2024?

En la última temporada de la liga norteamericana, los Revs quedaron en el puesto 14 de 15 en la tabla de la Conferencia Este. Tan solo sumó 31 puntos en 34 partidos disputados y superó por 1 a Chicago Fire que terminó de último.

Full details ⬇️ https://t.co/tZdxwxRx7z — New England Revolution (@NERevolution) December 19, 2024

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!