FEF renueva alianza con Hispana Seguros y Reaseguros hasta 2030

Ecuafútbol confirmó a la aseguradora de La Tri hasta el 2030. El acuerdo respalda al fútbol nacional en todas sus categorías

Francisco Egas (d), presidente de la Ecuafútbol, posa junto a Juan Carlos Amador, gerente general de Hispana de Seguros y Reaseguros.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) renovó este lunes 29 de septiembre de 2025 su alianza estratégica con Hispana Seguros y Reaseguros, aseguradora oficial de La Tri, en un evento realizado en el norte de Guayaquil.

(Le puede interesar: Kiara Rodríguez: "Me venía preparando para ser tricampeona mundial")

La firma del acuerdo contó con la presencia de Francisco Egas, presidente de la FEF, y Juan Carlos Amador, gerente general de Hispana de Seguros, quienes destacaron los 15 años de trabajo conjunto. Con este nuevo contrato, la relación se extenderá hasta el proceso eliminatorio rumbo al Mundial 2030.

La firma de renovación comercial con Hispana Seguros se realizó en edificio en el norte de Guayaquil. carlos klinger

“Queremos consolidar esta relación para que sea unida y, de ser posible, eterna”, expresó Amador durante la ceremonia. Por su parte, Egas agradeció el respaldo y señaló que este convenio refleja la confianza en la gestión de la Federación.

FEF implementará plataforma para detectar amaños en el fútbol ecuatoriano Leer más

La renovación ratifica el compromiso de Hispana de Seguros con el deporte ecuatoriano y con los millones de hinchas que apoyan a la selección en todas sus categorías: mayores, femenina y formativas.

Auspicios en la FEF

Egas señaló que son al menos "29 auspiciantes y unos 45 en total, si se suman los canjes publicitarios", que trabajan con la Federación Ecuatoriana de Fútbol. "Es una noticia extraordinaria... habla bien de nuestro departamento comercial.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!