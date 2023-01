La FEF tiene varios postulantes para reemplazar a Gustavo Alfaro

Una vez oficializado que el técnico Gustavo Alfaro no continuará al frente de la Tricolor, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) inició la búsqueda del sucesor del entrenador argentino.

Francisco Egas, presidente de la FEF, comentó que "no nos vamos a tomar mucho tiempo para escoger un nuevo entrenador. Vamos a reunirnos y empezar a analizar las carpetas que nos han llegado, que son muchas. No será un tiempo largo, serán días", en declaraciones a radio La Red.

El timonel de la Ecuafútbol también detalló las características que buscan en el nuevo seleccionador. "Vamos a buscar un entrenador que nos ayude a llegar más allá. Ya el clasificar a un Mundial es una obligación. Queremos un proceso que pensemos en estar más arriba. Tenemos buen material", afirmó.

Esperan tener definido al director técnico antes de la fecha FIFA de marzo para que pueda tener su primer acercamiento con el grupo tricolor. Además, dijo que no cree que las eliminatorias al Mundial de 2026 inicien en marzo.

Sobre la salida de Alfaro, el directivo detalló que "cuando terminó el Mundial, él pidió un tiempo para analizar su continuidad. Se lo dimos y al final no se llegó a un acuerdo. Cuando una de las partes no quiere, ya no se puede forzar".

Egas confirmó que hay valores pendientes con el estratega argentino y calificó de exitoso su proceso. Resaltó que "hizo un gran trabajo con nuestra selección. Él creyó en nosotros y en los jugadores jóvenes. Quiero quedarme con su calidad humana".