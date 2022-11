La FEF arremete contra Amjad Taha por mencionar supuesto soborno en La Tri

A Amjad Taha, quien publicó el tuit en el que señala que habrían sido sobornados 7 jugadores de Ecuador con 8 millones de dólares, dentro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) no le quieren dar más fama.

Hay un hermetismo ante un rumor que se dio en las últimas horas, pero el hotel de la Tri en Doha, el Hyatt es el centro de todo lo que genera la selección.

Hasta ahora no se ha dicho nada oficial, pero EXPRESO pudo conversar fuera de micrófono, con tres personas que están relacionadas con la FEF.

Un directivo, que pidió no ser nombrado, debido a que no tiene la autorización de hablar, señaló que "esto es fácil, que dé nombres, porque hasta ahora solo es un rumor, y seguirá siendo un rumor, porque no es cierto, pero como somos ecuatorianos le damos la oportunidad que se haga un escándalo de esto", mencionó el alto dirigente.

"No pasa nada, si ustedes se ponen a investigar, Amjad Taha, ya ha hecho muchas de estas noticias falsas, no es la primera vez, pero que podemos decir de una mentira".

Mientras que una persona del interior de la Tricolor, comentó: "Amjad Taha no tiene la culpa, él es un payaso, y eso es todo", basado en las risas que había causado el rumor dentro de la Tri.

Mientras Amjad Taha armaba su tuit en Inglaterra, aterrizaron en Doha los directivos de la FEF, Francisco Egas y Carlos Manzur, que son los principales representantes de la Tri en el Mundial. Y como refuerzo también Michel Deller, de Independiente del Valle, pero que ya no es parte activa de la FEF.

EXPRESO pudo contactar a un familiar de un jugador de la Tricolor, quien comentó que el integrante de la selección le había dicho “que la gente se dé cuenta que esta clase de cosas, son buenas para un 28 de diciembre, Día de los Inocentes, pero que para eso falta mucho y lo único que desean es desestabilizar a un grupo de jugadores que soñamos con llegar lo más lejos, representando a un país, es una broma de mal gusto", comentó el pariente del futbolista que estaba molesto.

Periodistas de Francia y Alemania llegaron hasta el hotel de la Tricolor el 18 de noviembre a las 13:00, media hora después se fueron sin declaraciones.