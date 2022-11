La disputa por el arco de la Tricolor no es un tema sencillo para Gustavo Alfaro, sobre todo por sus dos porteros más experimentados, que tienen buenos argumentos para hacerse con la titularidad en el primer partido de la selección ante Qatar, este domingo 10 de noviembre a las 11:00.

Sadio Mané se perderá el Mundial Leer más

Por un lado está Alexander Domínguez, un arquero que tiene en su espalda una Copa del Mundo (Brasil 2014) y muchas batallas defendiendo la selección ecuatoriana. Ha vivido tres procesos de eliminatorias y este se perfila como su último tramo.

Mientras que del otro lado aparece un Hernán Galíndez en estado de gracia, tras sus últimos meses en Aucas. Llegó a la Tricolor con el título de campeón ecuatoriano y siendo figura en las dos finales contra Barcelona, incluso atajando un penal determinante.

Más allá de que Galíndez ha tenido una gran finalización de campeonato, lo que te genera Domínguez es fundamental. Javier Klimowicz, exportero de la Tricolor.

Si bien Moisés Ramírez también ha tenido una gran temporada, coronándose campeón en Copa Ecuador y Copa Sudamericana, en la consideración de Alfaro por las oportunidades que ha dado a los otros dos ya mencionados, difícilmente tendrá espacio en esta disputa por la titularidad.

Javier Klimowicz, exportero de la Tricolor, habló del momento de los porteros y dio su opinión de cuál debería ser el elegido contra Qatar en el duelo inaugural de la Copa del Mundo.

Carlos Manzur sobre la presunta compra de seleccionados: “es darle crédito a una cosa que no lo merece” Leer más

“Si esta pregunta me la hacían hace seis meses, te decía fácil que tenía que ser Domínguez, porque no venía bien Galíndez en Chile, tampoco sabíamos cómo le iba a ir en Aucas; y Ramírez, quien no venía mal, tampoco era lo seguro que el arco de la selección necesitaba”, empezó explicando.

“Pero últimamente han subido los tres su nivel y en menor medida creo Domínguez, porque Galíndez y Ramírez han terminado un año muy pero muy bueno”.

Ecuador tiene tres grandes porteros, pero Domínguez saca ventajas por el Mundial y por sus partidos en eliminatorias. Johvanni Ibarra, exportero de Ecuador.

Para Klimowicz, la disputa está entre Galíndez y Domínguez, pero “más allá de que Galíndez ha tenido una finalización de campeonato muy buena, lo que te genera Domínguez en lo físico y juego aéreo es fundamental. Domínguez cuando tiene un buen partido, por la estatura, puede ser muy importante. Por eso creo que (Alfaro) se va a inclinar por Domínguez”.

Carlos Gruezo: "No es fácil el debut, es durísimo, pero vamos con ganas" Leer más

Además reconoce que a estas alturas ya el guardameta debe conocer si va o no a jugar.

“Si no lo sabe aún, es un problema para el bloque defensivo. Porque el defensor se prepara diferente, sabe a quién se la da para atrás y a quién no. Es complicado. Creo que ya lo debe de saber, además de tener que darle la confianza. No puede estar con la duda los últimos dos días”.

Para Johvani Ibarra, la experiencia tiene mucho peso a la hora de inclinarse por un jugador. Por ello el exgolero nacional cree que Dida Domínguez debe ser titular en la Tri en el Mundial. Aunque también reconoce que los otros atraviesan un gran momento.

“Ecuador tiene tres grandes arqueros, pero Domínguez les saca ventaja a Galíndez y Ramírez, por el Mundial que ya jugó y por los partidos en eliminatorias que tiene”, expresó Ibarra.

El exguardameta de El Nacional destacó que, además de la experiencia, el arquero de Liga de Quito tiene mejor juego aéreo que sus otros dos compañeros.

“Cada quien tiene cualidades importantes, pero a Domínguez por arriba es muy complicado que le puedan anotar. Afortunadamente tenemos tres muy buenos arqueros”. SDP-DPI