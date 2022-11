El volante Carlos Gruezo está en Qatar 2022, porque "Dios existe", en sus palabras. El volante del Augsburgo de Alemania, sufrió una lesión en el muslo y llegó a pensar que no podría competir en el Mundial de Fútbol.

"Lo que me pasó es algo para decir que Dios existe. Es increíble. Hubo un rato en el que pensé que no iba a estar con la Tri. Me puse triste, pero aquí estamos", dijo el volante en una rueda de prensa luego del entrenamiento en Doha.

Sobre el debut del domingo 20 de noviembre del 2022, dijo que poco conoce del fútbol de Qatar, pero que el trabajo que han hecho hasta ahora servirá de mucho.

Gruezo finalizó la charla con la prensa diciendo: "tenemos que estar unidos para salir con todo, no es fácil el debut, es durísimo, pero vamos con ganas".