Por unos minutos, tal vez horas, Carlos Gruezo, volante de la Tricolor, se sintió fuera del Mundial de Qatar, país que conoce desde el 2018 cuando perdió un encuentro ante la selección de ese país.

El futbolista que milita en el FC Augsburg alemán dice que es un milagro que esté en la Copa del Mundo. Esto, porque una lesión casi lo deja fuera de su segunda cita máxima absoluta tras su debut en Brasil 2014.

“Lo que me pasó a mí es algo para decir que Dios existe, es algo increíble, claro que hubo un rato que pensé que no iba a estar, me puse triste, pero aquí estamos”, dice Gruezo que ha pasado por el peluquero, ya que muestra un corte impecable.

Sobre lo que le pasó en su equipo en Alemania comentó que era una situación durísima, era algo que se veía venir debido a la seguidilla de encuentros que había jugado.

Sobre el debut fue honesto al reconocer que conoce poco del fútbol de Qatar, pero que el trabajo realizado junto a sus compañeros y el técnico Gustavo Alfaro va a servir de mucho.

Gruezo comenta, tras la consulta de EXPRESO en la conferencia de prensa, cómo analiza la manera de afrontar el partido del domingo ante los anfitriones: “tenemos que estar unidos para salir con todo, no es fácil el debut, es durísimo, pero vamos con ganas”.

Con el mismo entusiasmo de Gruezo está Ángel Mena para el esperado debut. “Estamos ansiosos, pero conscientes de lo que nos jugamos en el primer partido”, dijo Mena que espera estar ante Qatar.

Ángel Mena, durante el entrenamiento de este jueves 17 de noviembre.

“Estamos convencidos de que haremos un gran Mundial, ahí está la clave. Somos un equipo sólido, son los detalles los que marcan la diferencia en un torneo así”.

Por otra parte, el segundo entrenamiento de Ecuador se adelantó una hora debido a que el equipo estaba más descansado. La Tricolor solo tendrá cuatro sesiones de trabajo en las tardes y noches de Qatar.

En lo que se filtró, se conoció que podían estar en el 11 ideal nombres como Angelo Preciado, Alan Franco, Romario Ibarra, sin embargo, el once inicial se lo se maneja con mucho hermetismo.

Ecuador no hará reconocimiento de la cancha del estadio Al Bayt, esto con la finalidad de guardar energías en el traslado debido al clima que hay en suelo qatarí. Es que Ecuador trata de estar lo menos posible en campo abierto, la estadía se basa en ir del hotel a la cancha.

Banderazo tricolor en Qatar

Los hinchas de Ecuador no pierden las costumbres y este viernes 18 de noviembre desde las 17:00 de Qatar, 09:00 de nuestro país, se hará el banderazo de los tricolores. Esto será en el sector de Katara Village, un lugar muy popular en Doha, se estima la presencia de miles de ecuatorianos en la previa del debut de Ecuador.

Habrá fiesta, música ecuatoriana y hasta comida, será la fiesta más popular para los compatriotas, los que estarán en los estadios y los que no han conseguido las entradas.

La fiesta del fútbol ecuatoriano comenzará un día antes del debut. El famoso banderazo, es como para darle la mejor energía al equipo.