El FC Barcelona querría al jugador ecuatoriano Allen Obando

El delantero 'canario' de 17 años, Allen Obando, estaría siendo considerado por el FC Barcelona, según afirmó Antonio Álvarez, candidato a la presidencia de Barcelona SC. "Este equipo estuvo detrás de Allen desde hace muchos meses. Y me pidió que vaya (a España) el 12 de mayo, no pude porque no quise dejar solo al equipo", contó en diálogo con Radio Sucre (95.3 FM).

Durante la competición local y la Copa Libertadores, los 'toreros' se encontraban ocupados, por lo que Álvarez decidió no viajar. "El vicepresidente deportivo, José Luis Nogales, avanzó junto con Carlos Obando, el padre de Allen. Ellos estuvieron allí", mencionó Antonio Álvarez.

¿Allen Obando al Barcelona de España?

Álvarez afirma que viajó a España al día siguiente del triunfo frente a Cumbayá y mantuvo conversaciones con algunos directivos del equipo catalán en una reunión que duró aproximadamente tres horas. "Revisamos su centro de alto rendimiento, hablé con Rafael Yuste, vicepresidente del club. En todo caso, conversamos. Nos reunimos con Deco, director deportivo", agregó.

Con 17 años, Allen Obando marcó un gol y asistió en dos ocasiones en la victoria de Barcelona. API

🚨 ¡EL ‘BARÇA’ QUIERE A OBANDO! 🚨



🔥 Antonio Álvarez, candidato a la presidencia de #BarcelonaSC revela en exclusiva cuál es el equipo más grande interesado en el futbolista Allen Obando 🔥#DeportesEnSucreFM #BSC pic.twitter.com/7eJftQFzdW — Sucre FM 95.3 📻 (@sucrefmdeportes) May 23, 2024

El candidato a la presidencia de Barcelona SC ya había mencionado otros clubes interesados en el joven talento: Salzburgo, Torino, PSG y Ajax. Sin embargo, aún no se ha concretado nada, mientras el jugador sigue en la banca del equipo dirigido actualmente por Ariel Holan.

Obando pudo disfrutar de una seguidilla de partidos cruciales con el club esta temporada, comenzando como titular en cinco encuentros, debido a la lesión que atravesaba Francisco Fydriszewski.

