Liga de Quito: Hinchas esperaban a Josep Alcácer para reclamarle

Liga de Quito vive sus peores momentos de los últimos años. En solo cinco meses han sido eliminados de la Copa Libertadores y acaban de perder la primera etapa de la LigaPro.

Los albos, luego de perder 2-0 la noche del miércoles 22 de mayo, contra Barcelona, en Guayaquil, regresaron a Quito. Eran las 03:00 del 23 de mayo del 2024, cuando llegaron al aeropuerto de Tababela, y los hinchas albos sacrificaron la noche para reclamarles a los jugadores, dirigentes y, en especial, al entrenador Josep Alcácer.

Los fanáticos querían “dialogar” con el entrenador español, pero alguien le advirtió que no saliera por la puerta regular. En su lugar, salió por la puerta VIP para evitar los reclamos.

Se fueron al aeropuerto a recibirlos

Entre las cosas que reclamaban los hinchas a los jugadores y al presidente Isaac Álvarez estaban frases como:

“Ñaños, métanle huevos”.

“Ustedes tienen que decir que ese técnico no vale, ese técnico vale $%&/%”.

“Vamos hermanos, nosotros sufrimos”.

Hubo varias frases que no se pueden repetir. Los hinchas se quedaron hasta el final esperando a Alcácer, pero ya era tarde, el entrenador abandonó sin problemas el aeropuerto.

Gabbarini lo escuchó todo de parte de los hinchas

El presidente albo trataba de explicar a los seguidores lo que estaba pasando, pero lo único que pedían los aficionados era que sacaran del cuerpo técnico a Alcácer.

Uno de los que trató de apaciguar la situación fue Adrián Gabbarini, quien pertenece al cuerpo técnico de Alcácer.

La hinchada “Muerte Blanca”, la principal de Liga de Quito, se unió al rechazo al entrenador Alcácer en un comunicado a la dirigencia alba. Los hinchas dijeron: “¿Qué podemos esperar de un técnico mediocre e improvisado, que le quedó grande dirigir acá en Sudamérica y que no tiene huevos para dar la cara?”.

En otra parte del comunicado dejaron claro que su coraje era solo contra Alcácer: “Queremos dejar en claro que esto no es contra los jugadores, quienes hace meses nos entregaron dos alegrías. Tampoco es contra el presidente del club, esto es contra Alcácer y su cuerpo técnico, que no tiene llegada con los jugadores con su discurso”.

En pocas palabras, la "Muerte Blanca " no quiere a Alcácer cerca de Liga de Quito. Hasta el cierre de nuestra edición, Liga de Quito no tenía un pronunciamiento sobre si el entrenador español continuaría o no.

