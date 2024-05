Súperliga femenina: Barcelona y Dragonas, líderes y goleadoras

Se han jugado cinco fechas de las doce de la primera etapa de la Superliga Femenina y hay dos equipos en cada grupo que se destacan del resto.

Barcelona en el grupo 1 y Dragonas de Independiente del Valle en el grupo 2 son la apuesta en el fútbol femenino para llegar a ser campeones.

Los dos elencos hasta ahora llevan una campaña perfecta: han jugado cinco partidos, han ganado los cinco y son una máquina para hacer goles. Las amarillas y las rayadas tienen 19 goles a favor.

Barcelona y Dragonas apuntan a quedarse con el campeonato

Barcelona, en su grupo, es seguido por Leones del Norte que tiene un partido menos y 12 puntos. Mientras que Dragonas, en su grupo, están de paseo, ya que le han sacado cinco puntos de diferencia a Espuce, que va segundo con 10.

Por ahora, estos dos equipos van en la búsqueda de ganar la Superliga Femenina, que al final da la clasificación a la Copa Libertadores.

Barcelona fue una fiesta de goles ante El Nacional, el marcador fue 7-0. Cortesía

Pero la parte triste de la tabla de posiciones la tienen dos elencos: Deportivo Cuenca en el grupo 1 y Toreros en el grupo 2 no saben lo que es ganar ni un solo punto, están con cero unidades en los cinco partidos y son los más goleados.

La próxima fecha se la jugará así

Grupo 1: Macará vs El Nacional, D. Cuenca vs Liga de Quito y Leones del Norte vs Barcelona

Grupo 2: Ñañas vs Toreros, Católica vs Ñusta y Espuce vs Dragonas.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!