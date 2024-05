Emelec jugará ante Imbabura, en medio de rumores y sin oportunidades en la etapa

El cuadro eléctrico disputará la fecha 14 con un técnico que no se sabe si continuará y con objetivos sin cumplir

Los jugadores extranjeros de Emelec para esta temporada no han trascendido como se esperaba

Sin opción a nada en la primera etapa. Así está Emelec a falta de dos encuentros para culminar la primera parte del campeonato ecuatoriano de fútbol. En un ambiente en el que los “rumores” son los protagonistas sobre la salida del director técnico Hernán Torres, el Bombillo visitará este viernes 24 de mayo a Imbabura, desde las 19:00, por la fecha 14 de LigaPro.

Ir por la segunda fase del torneo es el objetivo del equipo millonario, según el exfutbolista Osbaldo Lastra, quien aseguró que para eso deben “traer un técnico de jerarquía”. Él es de la idea que se debe aprovechar “ahora que Torres se quiere ir, hay que buscar la mejor opción”.

“A año seguido no se le vienen dando las cosas a Emelec, esperando que este se consolide y que en la segunda fase el equipo pueda encontrarse con su juego”, dijo Lastra para EXPRESO, respecto a la actualidad del cuadro azul.

Además, el exvolante eléctrico mencionó que los directivos tienen que pensar en “refuerzos para mejorar al equipo y lo regresen a un torneo internacional”. Es decir, según Lastra “hacen falta dos o tres jugadores”, afirmando que “en la parte de arriba y medio campo” están las debilidades de Emelec.

Hernán Torres cumplirá con su segundo partido de suspensión, tras la expulsión ante Liga Archivo / Expreso

Para el 2024, el club que preside José Pileggi renovó casi toda la cuota de futbolistas extranjeros, a excepción del defensor Aníbal Leguizamón, los restantes fueron reemplazados. De la lista de foráneos que se incorporaron, el delantero Facundo Castelli es el que ha mantenido una regularidad de nivel en cada uno de los compromisos. Mientras que el que más ha recibido críticas es el armador colombiano Andrés Ricaurte, quien fue uno de los pedidos de Hernán Torres.

Por otro lado, sobre la no convocatoria de Pedro Ortiz a la Tri, Lastra señaló: “Hoy es el mejor arquero del fútbol ecuatoriano y no sé por qué no se le da esa oportunidad. Desconozco qué haya pasado con él, pero es el mejor del país”.

Osbaldo Lastra estuvo en Emelec desde la temporada 2013 hasta el 2018 Archivo

Vale recordar que Osbaldo Lastra tuvo un extenso y exitoso paso por el club guayaquileño, e inclusive fue parte del tricampeonato (2013, 2014 y 2015). Su llegada fue en la temporada 2013, proveniente de Macará. Estuvo hasta el 2018 con los eléctricos, luego, a año seguido fue fichado por su rival de barrio, Barcelona. Esto causó revuelo mediático, tras considerarse como ‘camisetazo’.

