La falta de recursos, una traba olímpica 

Glenda Morejón (c) y Andrés Chocho, marchistas ecuatorianos con boleto a Tokio 2020. Así como ellos, otros atletas tricolores esperan obtener el cupo para la cita.

La imprevista falta de recursos para el Plan de Alto Rendimiento se convierte en un obstáculo dentro de la preparación de los deportistas ecuatorianos de cara a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que de no mediar este inconveniente, apuntan a llegar lejos en la gesta que se celebrará en suelo asiático, según Augusto Morán, presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE).

Dajomes, “descuido” previo a Tokio Leer más

“Hemos tenido un ciclo olímpico de ensueño, con las mejores calificaciones de la historia del deporte ecuatoriano, que nos hace pensar en grande, pero se están viviendo dificultades por la no transferencia del 50% de los recursos de 2020 para el Plan de Alto Rendimiento”, indicó el directivo.

Asimismo dejó saber a EFE que esos retrasos “son un grave problema para el sistema deportivo nacional”, que depende en gran medida de las ayudas públicas, precisamente, en los deportes en los que tienen mayores posibilidades de éxito.

Se refería a deportistas de atletismo, boxeo, ciclismo, levantamiento de pesas, entre otras disciplinas.

Recientemente la pesista Neisi Dajomes alzó su voz por falta de elementos para su preparación. “Hay un descuido bastante grande. Que las autoridades del deporte se pongan un poquito a pensar en nosotros, porque todo el 2020 solo pedían y pedían, pero ellos no hacían de su parte y así realmente no se puede. Estamos a meses de los Juegos, la ayuda se la necesita y no se han hecho presentes”, expresó la deportista a mediados de este mes.

Augusto Morán, presidente del COE, reclama al Gobierno Nacional los fondos para los atletas del Plan de Alto Rendimiento. Cortesía

El Gobierno debe al Plan de Alto Rendimiento la segunda cuota semestral de 2020, que no fue transferida por los estragos que la pandemia creó en el presupuesto nacional.

El camino en círculos de los Juegos Olímpicos Leer más

Morán precisó que el valor pendiente asciende a 2,4 millones de dólares. Para el presente ciclo olímpico, el Gobierno ecuatoriano se había comprometido a disponer en 2020 una inversión total de 12,7 millones de dólares, distribuidos en rubros como eventos deportivos (7 millones), equipos multidisciplinarios (1,8 millones), necesidades (0,44 millones) e incentivos económicos (3,3 millones).

Ecuador tiene a doce atletas con clasificación asegurada para Tokio especialmente en atletismo, como Álex Quiñónez, en 200 metros planos; Glenda Morejón, Karla Jaramillo, Brian Pintado y Andrés Chocho en 20 kilómetros marcha. Este último también se clasificó en 50 kilómetros marcha y Paola Bonilla, en maratón. En ciclismo Richard Carapaz, Jefferson Cepeda y Jonathan Caicedo lograron el cupo; en pentatlón moderno, Marcela Cuaspud; y en tiro deportivo, Diana Durango y Marisol Pérez.

Otro buen grupo está a punto de confirmar clasificación, pero necesitan las condiciones adecuadas para dedicarse al deporte. Por ello, Morán instó a la Secretaría Nacional del Deporte a que haga las gestiones necesarias ante el Ministerio de Finanzas para que esos recursos vayan a los organismos pertinentes, y poder conseguir la clasificación de esos atletas.

Es de vital importancia el apoyo económico del Gobierno nacional para que no se trunquen las aspiraciones de nuestros atletas

Augusto Morán, presidente del COE

Japón insiste en su idea de celebrar los Juegos Olímpicos pese a rumores de cancelación Leer más

Consciente de las dificultades económicas que atraviesa Ecuador debido a la COVID-19, Morán destacó que los recursos tienen que llegar para poder atender también las necesidades prioritarias de los atletas a pocos meses de los Juegos Olímpicos.

“Juegos que nos invitan a soñar, no por el hecho de llevar un equipo numeroso, sino más bien, porque ese equipo lo ha venido demostrando a lo largo de algunos años con participaciones gloriosas e inéditas, únicas con las mejores calificaciones de la historia del deporte ecuatoriano”, añadió.

Y explicó que los deportistas requieren de una buena preparación y una base científica programada para dar resultados excelentes en Tokio porque el deporte demanda cada vez más y requiere de un nivel técnico muy elevado.