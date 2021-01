Dajomes, “descuido” previo a Tokio

Es una de las cartas fuertes de Ecuador de cara a los Juegos Olímpicos de este año. Títulos mundiales, oros en Juegos Sudamericanos y Panamericanos avalan el trabajo que la pesista ecuatoriana Neisi Dajomes viene haciendo por varios años; incluso tiene un diploma olímpico conseguido en Brasil 2016. Hoy todo eso puede quedar en nada.

La halterista, de 22 años, irrumpió este miércoles 13 de enero el acontecer deportivo local denunciando el “descuido, bastante grande” que las autoridades locales estarían teniendo con los deportistas de alto rendimiento a pocos meses de Tokio (23 de julio al 8 de agosto).

“Hay un descuido bastante grande. Que las autoridades del deporte se pongan un poquito a pensar en nosotros, porque todo el 2020 solo pedían y pedían, pero ellos no hacían de su parte y así realmente no se puede. Estamos a meses de los Juegos, la ayuda se la necesita y no se han hecho presentes”, expresó Dajomes a Efe.

A dos competiciones y con una buena ubicación por puntos en procura de la clasificación olímpica, Dajomes fue fuerte en sus comentarios, pues asegura que “hasta este momento nadie se ha hecho presente, ni la Secretaría del Deporte, ni la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas (FELP) o con una llamada para preguntar cómo están los deportistas, si están entrenando y eso es indignante porque ellos deberían estar pendientes de los deportistas”, sentenció.

Dajomes, dueña de tres títulos mundiales juveniles (Georgia 2016, Tokio 2017 y Tashkent 2018) y con diploma olímpico en Río 2016, manifestó que “no se está cumpliendo con la base de entrenamientos”. “Hicimos el pedido hace más de tres meses a la FELP y la Secretaría, para arrancar desde enero, pensando en las próximas competencias de este año en marzo y abril en Colombia y que son clasificatorias para Tokio”, pero de eso nada.

Neisi trabaja de momento en la Concentración Deportiva de Pichincha. Archivo

El pedido es claro: ayuda en el equipo multidisciplinario y respaldo médico básico para su disciplina como vitaminas y suplementos, ya que pese a todas las dificultades, con su entrenador, el ruso Alexei Ignatov, sigue entrenando en la Concentración Deportiva de Pichincha, en Quito, teniendo todos los cuidados por la pandemia.

“Mi entrenador, de su propio presupuesto, a veces, nos compra vitaminas y está pendiente de nosotros. Entonces, con lo que podemos estamos tratando de mejorar y de hacer un buen trabajo para las próximas competencias”, denunció preocupada Neisi.

En lo personal, a la pesista le faltan dos competencias para poder asegurar la clasificación a Tokio: el Sudamericano y el Iberoamericano, de ahí una Copa de levantamiento de pesas, en forma presencial. “En puntos se podría decir que estoy bien, y mi sueño es clasificar”, precisó.

“Esperamos, que siendo este un año olímpico, todo esto cambie, mejore, y puedan estar pendientes no solo de mí, sino de todos los deportistas que tenemos como meta clasificar a los Juegos Olímpicos. El apoyo se lo necesita hoy, cuando estamos a seis meses para Juegos Olímpicos y no cuando falten uno o dos meses”, apostilló.