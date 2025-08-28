Falta de resiliencia: un patrón que frena a Barcelona SC en la LigaPro 2025

El Ídolo no ha logrado remontar ninguno de los ocho partidos que empezó perdiendo en el torneo nacional

Barcelona es segundo en la clasificación con 47 puntos, nueve menos que Independiente, líder sin oposición con 56 puntos.

Que Barcelona SC no haya podido remontar ninguno de los ocho partidos que empezó perdiendo en la LigaPro 2025, es un hecho que preocupa a exjugadores y socios del equipo.

Carlos Torres Garcés, exvolante y campeón con los toreros en la Serie A de 1981, señaló que la falta de resiliencia sigue siendo un patrón que persiste en el equipo, primero dirigido por Segundo Castillo y ahora comandado por el español Ismael Rescalvo.

“Podríamos encontrar las respuestas en el entrenamiento. Posiblemente el cuerpo técnico deba analizar esta circunstancia. Todo lo que no se puede hacer en los partidos tiene su origen en el trabajo de la semana”, argumentó.

Barcelona SC venció 1-0 al Vinotinto en un partido cerrado por LigaPro el pasado 23 de agosto en Quito. Ángelo Chamba

Torres Garcés agregó que “como un equipo entrena, así juega” y recalcó que los extremos y mediocampistas “también deben convertir goles”, en lugar de depender exclusivamente de delanteros como Janner Corozo u Octavio Rivero.

“Los delanteros deben ser muy bien abastecidos por el juego del equipo. Los delanteros por sí solos generalmente fracasan y le está costando generarles ocasiones de gol”, acotó.

Las derrotas ante Independiente del Valle (4-0), Orense (3-1), Aucas (2-0), Manta (2-1), Liga de Quito (3-1 y 1-0) y Macará (2-0), sumadas al empate con el cuadro Rayado (1-1), que tampoco logró revertir, exponen las falencias del Ídolo, que marcha segundo en la tabla, a nueve puntos del líder, Independiente, que domina sin oposición.

En esa misma línea, el socio Schuberth Suing criticó la “poca capacidad de reacción” y la “falta de compromiso” de algunos futbolistas en el año centenario del club torero.

"Hay pocos referentes en Barcelona"

“Hay pocos referentes. Están Xavier Arreaga, Mario Pineida y Byron Castillo. En ciertos momentos no los veo comprometidos físicamente ni concentrados. Es una suma de cosas que no permiten que Barcelona tenga esa capacidad de reacción que debería tener un equipo de jerarquía”, mencionó.

“Este centenario ha sido un dolor de cabeza para el cuadro amarillo y creo que la falta de capacidad técnica y de aptitud y actitud ha sido el principal problema”, finalizó.

