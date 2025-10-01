Expreso
carlos mendoza
Mendoza (i) en su paso por el Deportivo Quito, con Juan Carlos de Lima, en 1986.Archivo

Fallece Juan Carlos De Lima: ex jugador de Emelec, Deportivo Quito y U. Católica

El ex futbolista uruguayo fue goleador de la Copa Libertadores de 1986 y campeón de Copa Libertadores en 1988

La mañana de este miércoles 1 de octubre del 2025 falleció Juan Carlos De Lima a los 63 años, un ex delantero uruguayo que cautivó a varios hinchas en Ecuador por su calidad y eficiencia frente al arco. Marcó varios hitos históricos en el fútbol ecuatoriano, como ser goleador de la Copa Libertadores 1986 con Deportivo Quito y haber marcado un triplete en la goleada de Emelec 6 - 0 Barcelona s.c. 

El uruguayo llegó al país proveniente de Liverpool de Uruguay, arribando a la Universidad Católica de Quito, en donde fue goleador del Campeonato ecuatoriano en el año 1985. Aquello despertó el interés del Deportivo Quito, que participaría en la Copa Libertadores 1986 y buscaba un delantero. De Lima no decepcionó, porque, además de ser goleador de la Libertadores de 1986 con la 'AKD', también fue goleador del Campeonato nacional a año seguido con 23 goles, uno menos que la temporada anterior. Sus goles hicieron que Universidad Católica (CHI) se interesara en el y que finalmente se lo termine llevando a sus filas en 1987.

Su regreso a Ecuador

Juan Carlos de Lima en Emelec
De Lima celebrando un gol con la camiseta de Emelec.@AntonioUbilla1

De Lima regresaba a Ecuador con un cartel muchísimo mejor que los años anteriores, ya que había sido campeón de la Copa Libertadores y Copa Intercontinental en Nacional de Montevideo. Nassib Neme fue quien convenció a De Lima de jugar en Emelec, buscando un delantero para un equipo que buscaba ser campeón del futbol ecuatoriano.

En Emelec jugó de 1989 a 1991 , donde anotó 31 goles con los 'eléctricos'. De Lima terminó marcando 76 goles por su paso por el futbol ecuatoriano.

Condolencias de algunos de los clubes por donde pasó Juan Carlos de Lima

De Lima pasó por muchos clubes a lo largo de su carrera, en su país natal Uruguay y en el exterior, llenando los corazones de los hinchas con goles, siendo querido hasta por 2 equipos que son eternos rivales, como Nacional (URU) y Peñarol.

Nacional de Montevideo

Peñarol

En Ecuador, las condolencias también se hicieron presentes.

Deportivo Quito

Emelec

Universidad Católica

