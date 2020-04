Expresidente del Barça eligió entre Messi y Ronaldinho

El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell aseguró que, aunque no es "objetivo", durante un par de temporadas el brasileño Ronaldinho llegó a ser "igual o mejor" que Leo Messi, al que considera, no obstante, el mejor de la historia.

"Messi es el mejor de la historia todas las temporadas, pero para mí, y no soy objetivo, Ronaldinho fue igual de bueno o mejor que Messi durante un par de temporadas", señaló Rossell en la primera parte de una entrevista concedida en exclusiva a "Mundo Deportivo".

Ronaldinho fue el mentor de Messi durante su crecimiento en el club culé. Cortesía

El exdirigente fue decisivo en la contratación de "Dinho" por el Barcelona en el verano de 2003, gracias a su amistad con el jugador brasileño, que prácticamente tenía hecho su traspaso al Manchester United desde el París Saint Germain, para lo que el propio Alex Ferguson llegó a trasladarse a la capital francesa. Para Rosell, Ronaldinho fue "pieza fundamental" para cambiar "el pesimismo colectivo" que sufría el club entonces. Y destaca que, además, fue el mentor de Messi.

El expresidente barcelonista aseguró que no volverá a presentarse a unas elecciones para dirigir la entidad azulgrana, mientras su madre este viva, ya que es una promesa que le hizo hace tiempo. "Le prometí a mi madre que, mientras ella esté viva, no me presentaría, y espero que mi madre viva 150 años. Además, hay que saber pasar página y no eternizarse en los cargos", declaró.

Ronaldinho y Messi destacaron en la consagración de la Champions League 2005-06. EMPICS Sport

El que fuera máximo mandatario del club catalán entre julio de 2010 y enero de 2014, dejo claro, no obstante, que dará su opinión sobre quién debe dirigir la entidad en los próximos comicios, previstos para 2021.

Preguntado por el aspecto puramente deportivo, Sandro Rosell se mostró partidario de recuperar "sin duda" al delantero brasileño Neymar da Silva, "pero con un contrato variable a resultados deportivos y a resultados sociales y de comportamiento".

Tras pasar 643 días en prisión preventiva, por un presunto delito económico del que finalmente fue declarado inocente el 24 de abril de 2019, Rosell se enfrenta estas semanas a un confinamiento, como el resto de la población, a causa de la pandemia por el coronavirus. Para él, "comparado con los dos años en la cárcel", esta cuarentena le parece "agua bendita".