Pervis Estupiñán quiere superar a Toño Valencia

Pervis Estupiñán está de moda en Europa. Y es que el nombre del futbolista ecuatoriano aparece en las listas de posibles refuerzos de grandes equipos en el viejo continente.

El lateral ecuatoriano, actualmente en el Osasuna español, se refirió al interés que ha despertado en algunos clubes, entre ellos el Manchester United. A Estupiñán le seduce la idea de superar los registros alcanzados por Antonio Valencia en los Diablos Rojos.

"Me gustaría jugar en un grande, para disputar la Champions. Escuchar que mi nombre está entre los grandes me llena de orgullo. Este tema lo manejan mis agentes, estoy a préstamo en Osasuna por dos años. En realidad me llena de orgullo. Quién sabe en un futuro pueda vestir la camiseta del Manchester United, e intentar hacer mejor las cosas que Antonio Valencia", dijo Estupiñán.

The Sun asegura que el United estaría interesado en el ecuatoriano. Eso sí, advierte que no será fácil por el interés de otros cuadros de Europa, entre ellos el Atlético de Madrid.

Estupiñán se ha consolidado en el Osasuna, luego de estar en clubes españoles como Almería, Granada y Mallorca. Su velocidad por la banda izquierda provocó que algunos medios ibéricos lo señalen como el lateral más rápido de la actual Liga de España. Según ese registró, en lo que va de la temporada ha marcado los mayores sprints (piques) a más de 21 kilómetros por hora. En total han sido 1.725.

Antes de que la competencia se suspenda en España, a causa de la pandemia por el coronavirus, Estupiñán sumaba 29 partidos, 26 por la Liga Santander y 3 por la Copa del Rey. En octubre de 2019 aportó con un tanto en el triunfo 3-1 ante Valencia.