Expertos afirman que Barcelona tiene equipo para ser protagonista en la Copa

Barcelona no pudo en el debut de la Copa Libertadores, al caer 2-1 ante Cerro Porteño de Paraguay.

Barcelona regresó de Paraguay con las manos vacías y dejando una imagen de juego que preocupa a su hinchada.

Durante el primer tiempo del duelo que se dio el miércoles 5 de abril ante Cerro Porteño, por la primera fecha de la Copa Libertadores, el Ídolo pasó escondido y no generó una sola jugada de peligro. Para la segunda parte mejoró ofensivamente, pero no le alcanzó y terminó cayendo 2-1.

El estratega argentino Luis Soler y el exdelantero Raúl Avilés, coinciden en que la propuesta de Fabián Bustos no fue la adecuada, pues ambos destacaron que con el equipo que tiene debería ser más ofensivo.

“Barcelona tiene una plantilla como para salir a jugarle de igual a igual a cualquier equipo y en cualquier cancha. Cuando se juega de visita es normal tomar recaudos, pero no tanto como los que tomó ante Cerro”, expresó Soler.

El exDT de los amarillos destacó que además del planteamiento, que no fue el ideal, hay jugadores que no están pasando por un buen momento. “Eso complica aún más cualquier propuesta que uno como técnico desee implementar. En Barcelona, actualmente, hay algunos jugadores que no andan bien sobre todo en la línea defensiva”.

Pese a que los canarios cayeron en la primera fecha de la Libertadores, Soler confía en que el equipo de Bustos podrá clasificar a la siguiente fase.

“Creo que hay tiempo como para mejorar. En los partidos que se den de local, el equipo debe salir con una propuesta que le permita ser protagonista”.

Avilés, por su parte, manifestó que Bustos hasta ahora no le ha dado continuidad a un solo equipo y “no se sabe a qué quiere jugar”.

“Cerro es un equipo fuerte de mitad de cancha hacia adelante, pero débil en defensa. Bustos no aprovechó eso y prefirió esconderse en el primer tiempo. No se comprende cómo dejó en la banca a jugadores rápidos, como Janner Corozo, Adonis Preciado y Christian Ortiz. Ya cuando quiso recomponer fue muy tarde”, expresó el exatacante amarillo.

La Turbina acotó que para las siguientes fechas el Ídolo deberá mejorar en la zona defensiva. “No veo que la pareja de centrales esté dando las garantías necesarias al equipo. En el partido del miércoles es incomprensible cómo en el segundo gol, el delantero (Diego Churín) recibe solo en el área y nadie lo sale a marcar”.