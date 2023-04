Pese a que ya debutó el martes 4 de abril con Independiente del Valle en la caída en la visita a Argentinos Juniors, por Copa Libertadores, el delantero boliviano Marcelo Moreno Martins tuvo el jueves 6 su presentación oficial.

El experimentado goleador confesó que mantuvo negociaciones con varios equipos, pero que apostó por la propuesta de los rayados ya que “me gusta que el club tiene hambre de gloria y yo también. Soy un jugador que compite y lo voy a seguir haciendo, tratando de dejar lo máximo, porque quiero salir campeón”.

Resaltó que llega a luchar por un puesto, como el restos de sus compañeros, y que otro de los factores que le hicieron decidirse por el cuadro del Valle fue una conversación con el entrenador Martín Anselmi sobre el tipo de jugadores con el que cuenta el plantel

“Jugador que no tenga carácter, que no tenga un buen perfil, no puede llegar a Independiente me respondió y eso me gustó”, afirmó Martins.

El ariete detalló que tiene claro sus objetivos con los rayados con los que espera estar durante un buen tiempo y festejar conquistas. “Estoy acá y espero ser muy feliz, espero que aquí sea mi casa. Cualquier jugador quiere dejar buenas impresiones y para mí no es diferente, quiero dejar buenos recuerdos en este club, como lo hice en otros”, sentenció.