Emelec sigue sin encontrar una identidad en su juego que le permita lucir superior ante sus rivales. La derrota ante Danubio por Copa Sudamericana, el pasado miércoles 5 de abril , así lo demuestra.

A Marcelo Martins le gustó el "hambre de gloria" de Independiente del Valle Leer más

Para el exjugador Geovanny Caicedo, el Bombillo no tiene equipo para jugar un torneo internacional y cree que hay un malestar interno en la plantilla, pues la falta de personalidad en su debut copero fue notoria.

“Emelec no está preparado para estos torneos. Está clasificado sí, pero no ha armado un equipo para una competencia tan importante como la Copa Sudamericana. No se lo vio con personalidad, como sí ha mostrado en años anteriores”.

Emelec no está preparado para estos torneos. Está clasificado sí, pero no ha armado un equipo para tan importante como la Copa Sudamericana Geovanny Caicedo, exjugador

El exdefensor añadió que el entrenador azul Miguel Rondelli tiene que potenciar a sus futbolistas en todas sus líneas, principalmente en la zaga.

Orense vs. Cuenca: Previa, horarios y canales para el partido de la fecha 5 Leer más

“El profe tiene que mejorar la parte defensiva, porque de ahí se inicia la línea de juego. Primero tiene que consolidarse con unos buenos marcadores centrales y laterales con la capacidad suficiente para que la pelota les llegue a los creadores de juego como Miller Bolaños.”

Este último se encuentra lesionado junto a Bryan Angulo y ahora se les suma Alejandro Cabeza, por lo que Rondelli “deberá apostar a reconvertir a otros jugadores en delanteros”, de cara al choque contra Aucas de este domingo 9 de abril por LigaPro, afirmó Caicedo.

“Será difícil, porque el Aucas viene con el envión anímico de ganarle al campeón Flamengo, y eso los motiva mucho... Emelec tiene mucho margen de mejora y tiene que demostrarlo”, señaló.