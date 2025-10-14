España vs Bulgaria: Dónde ver EN VIVO y detalles del juego | Eliminatorias UEFA 2026

España enfrenta a Bulgaria este martes 14 de octubre por la fecha 4 de las Eliminatorias UEFA. Conoce dónde verlo en vivo

Este martes 14 de octubre de 2025, la selección de España recibe a Bulgaria, en la fecha 4 de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026.

El encuentro se disputará desde las 13:45 (hora local) en el estadio Municipal José Zorrilla, ubicado en Valladolid.

Así llega España: líder invicto del Grupo E

La Roja llega como líder absoluto del Grupo E, con 9 puntos en tres partidos jugados, producto de tres victorias consecutivas.

España lidera el Grupo E con 9 puntos. EFE

El equipo dirigido por Luis de la Fuente buscará mantener su paso perfecto ante una Bulgaria que atraviesa un momento muy complicado en la clasificación.

Bulgaria, en crisis: sin puntos en tres partidos

Del otro lado, el panorama es completamente opuesto. Bulgaria ocupa el último lugar del grupo, sin puntos, luego de tres derrotas en fila.

¿Puede España clasificar al Mundial 2026 en esta fecha?

Aunque una nueva victoria dejaría a España muy cerca de asegurar su boleto a la Copa del Mundo 2026, matemáticamente no podrá sellar la clasificación en esta jornada, ya que Turquía, su inmediato perseguidor, suma 6 puntos y aún restarán dos fechas por disputarse una vez finalizada esta fecha 4.

Con figuras como Pedri, Mikel Oyarzabal y Mikel Merino en gran nivel, España es ampliamente favorita para quedarse con los tres puntos y dar un paso casi definitivo hacia el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Dónde ver en vivo el partido entre España y Bulgaria

El duelo entre España y Bulgaria será clave para definir posiciones en el Grupo E, y los aficionados podrán seguir todas las emociones del partido a través de Disney+ en su plataforma digital, y por ESPN en televisión por cable.

Ficha del partido:

Partido: España vs Bulgaria

Competencia: Fecha 4 - Eliminatorias UEFA al Mundial 2026

Día: Martes 14 de octubre de 2025

Hora: 13:45 (hora local)

Estadio: Municipal José Zorrilla, Valladolid

Transmisión EN VIVO: Disney+ y ESPN

