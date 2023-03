Enner Valencia, la sombra de Erling Haaland

A Enner Valencia no le pesan los años. Con 33, está en su mejor momento. Esta temporada (2022-23), el delantero ecuatoriano de Fenerbahce vive en una constante segunda juventud y firma números nunca vistos en su carrera.

En la liga de Turquía acumula hasta 23 goles y, de todos los torneos europeas, sólo Erling Haaland, quien juega en Manchester City, ha celebrado más que el delantero tricolor. En total, Haaland ha marcado 27 en la Premier League y Valencia es el único que consigue hacerle sombra.

El club español Sevilla, que se enfrentará el jueves 9 de marzo de 2023 (15:00 hora Ecuador) en la Europa League a Fenerbahce, tendrá que vigilar de cerca a ‘Superman’ Valencia que supera con holgura a los máximos goleadores de las grandes ligas.

En España, por ejemplo, Robert Lewandowski, último Bota de Oro, es el líder de la tabla de anotadores estancado en los 15 tantos; en Alemania, Niklas Füllkrug, de Werder Bremen, suma 14; mejores cifras presentan Victor Osimhen en Nápoles y Kylian Mbappé en París Saint-Germain, que han marcado 19 y 18 dianas, respectivamente.

Todos, lejos de Enner Valencia, una amenaza para la depresión que atraviesa Sevilla que vuelve a coquetear con el descenso tras perder 6-1 con Atlético de Madrid la pasada jornada en la liga de España. Los hombres de Jorge Sampaoli pueden convertirse en otra presa más de un jugador que se ha desatado este curso, el atacante ecuatoriano.

VALENCIA, ANTE LAS MEJORES CIFRAS DE SU CARRERA

Y es que Enner Valencia no sólo funciona en el ámbito doméstico. A nivel internacional, también ha sido una pesadilla para sus rivales. A sus 23 goles en la liga de Turquía y al tanto que ha marcado en la copa doméstica, suma otros 2 en la Europa League y otros 3 en el Mundial de Qatar. En total, esta temporada, registra 28 dianas, una cifra nunca vista en su carrera.

Hasta ahora, el récord de Valencia eran los 18 goles en todas las competiciones oficiales de la campaña 2013-14, cuando vestía la camiseta de Pachuca mexicano. También en México, pero con Tigres y en la temporada 2017-18 y en la 2018-19, alcanzó los 17 y los 15, respectivamente, después de un tremendo bajón anotador en Inglaterra.

Valencia, con West Ham y Everton, apenas marcó 14 goles en tres temporadas. Después, en México renació para volver a caer en la oscuridad de la sequía goleadora. Antes de firmar por Fenerbahce, en su tercera temporada en las filas de Tigres, sólo marcó 2 tantos en 31 partidos. Por eso, la apuesta del conjunto turco de firmar a 'Superman' en el verano de 2020 fue arriesgada.

RESURRECCIÓN EN FENERBAHCE

Enner Valencia suma 23 goles con el Fenerbahce de Turquía. Archivo

Fenerbahce recibió con los brazos abiertos a un hombre de 30 años que parecía en declive con un historial fuera de los terrenos no muy agradable. En 2016, protagonizó una escena que se hizo viral, cuando fue perseguido por la policía en el Estadio Atahualpa de Quito después de un partido entre Ecuador y Chile tras una denuncia de su expareja por no pagar la pensión alimenticia de su hija.

Aquel día, Valencia, lesionado, fue evacuado en ambulancia 'escoltado' por la policía mientras era trasladado a un centro médico. Después, pagó todo el dinero que le reclamaba su ex mujer (100.000 dólares) no sin antes acusarla públicamente de usarlo para sus gastos personales y no para la manutención de su hija (4.820 dólares al mes).

Al final, Valencia se hizo con la custodia de su vástago. Su madre, fue arrestada en Miami tras abandonar a su hija -según la versión policial- durante una hora en el coche para jugar en un casino con su pareja.

Esa delicada situación familiar pasó factura a Valencia en Tigres. Por eso, apenas celebró 2 goles en el curso 2019-20. Sin embargo, se recuperó justo a tiempo, antes de emprender su segunda aventura en Europa. Ya con su hija, pudo centrarse en el fútbol.

"La alegría es inmensa, gracias a Dios tengo mi familia completa, pude solucionar el problema que tenía con mi niña y ahora estoy totalmente concentrado con el equipo", dijo.

Enner Valencia, con aires renovados, comenzó pronto a recuperar sus registros en Fenerbahce. En sus primeras dos temporadas en el club turco, marcó 26 tantos, 13 por curso. Y, en la actual, ha explotado por completo y espera comandar a su club hacia un título de liga que no tiene fácil y que no consigue desde 2014. Ahora, es segundo en la clasificación a 6 puntos del líder, el club Galatasaray.

Mientras, Valencia tiene otra oportunidad de lucirse en el plano internacional. Ya lo hizo en el Mundial con su doblete a Catar y con su tanto a Países Bajos. En la Europa League, su víctima ha sido Rennes. El Sevilla podría ser la siguiente.

Enner, aquel niño de San Lorenzo que ordeñaba vacas para ayudar a su padre, es ahora la sombra de Haaland y el único delantero de Europa que sigue la estela del voraz ariete noruego. El público del Ramón Sánchez Pizjuán tiembla con sólo oír el nombre de 'Superman', listo para dar otro golpe de efecto con el que volar alto en Europa y, ya de paso, amargar la existencia al conjunto andaluz en su temporada más errática de la última década.

MÁXIMOS GOLEADORES DE LAS LIGAS EUROPEAS

Erling Haaland (Manchester City) 27 goles

Enner Valencia (Fenerbahce) 23 goles

Kyogo Furuhashi (Celtic) 19 goles

Victor Osimhen (Nápoles) 19 goles

Kylian Mbappé (PSG) 18 goles

Musa Qurbanly (Qarabag) 17 goles

Jairo Paphos (Chipre) 17 goles

Paul Oanuacho (Genk) 16 goles

Marko Livaja (Hajduk Split) 16 goles