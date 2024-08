Enner Valencia: Ante Brasil y Perú por su continuidad

El tema de los goles en la selección ecuatoriana es una cuestión seria. Para enfrentar a Brasil y Perú, no contamos con un delantero que los garantice. Mucho se habla sobre quién podría reemplazar a Enner Valencia, pero los expertos tienen diferentes puntos de vista. EXPRESO habló con Eduardo Hurtado, exgoleador de la Tri, y con los entrenadores Octavio Zambrano y Merlin Villagómez sobre el dilema de encontrar al hombre que pueda marcar los goles.

La continuidad juega a favor de Enner

Hurtado, conocido como El Tanque, entiende bien las críticas a un delantero: “Como delantero, Enner seguiría siendo el superhéroe de nuestra selección, aunque esté fallando penales o no esté marcando goles en su equipo. Es un jugador fundamental”, expresa Hurtado. También menciona que, a pesar de que Jordy Caicedo no está jugando, debería ser considerado. Además, destaca a Allan Minda como una opción con posibilidades.

Eduardo Hurtado exdelantero de varios equipos y de la Selección de Ecuador. Archivo

“Es una pena lo de Michael Estrada; es una lástima que no esté para estos partidos. Habría sido importante”, dice Hurtado. Sobre los jugadores que no han sido convocados, como Leonardo Campana y Miguel Parrales, opina: “Carrillo, Campana y Parrales se están buscando su oportunidad. No digo que vayan a ser titulares, pero hay que verlos en el proceso”.

Los entrenadores creen en Valencia, pero piensan en cambios

Por su parte, el entrenador Octavio Zambrano también tiene su opinión sobre el criticado Superman Valencia: “Enner es el más experimentado y el más consistente dentro de nuestra inconsistencia en el tema de marcar goles”. Respecto a la posibilidad de convocar a un nuevo jugador, y sobre el goleador de Orense, a quien dirigió, comentó: “Parrales es un buen jugador tanto posicionalmente como frente al arco. Lo tuve en El Nacional, pero sería una apuesta; vale la pena considerar ese experimento”.

Sobre la inclusión de Jordi Caicedo, Zambrano opina que, a pesar de no tener los números de Enner, debería ser considerado por su continuidad.

Octavio Zambrano entrenador ecuatoriano habló de los delanteros. cortesía

Para Merlin Villagómez, entrenador ecuatoriano que trabaja en Nueva Jersey y que estuvo con Zambrano en El Salvador, el tema de los goleadores es el punto débil de la Tri: “Enner es el delantero de Ecuador. Sabemos que no viene bien, pero seguro que será el 9. No obstante, hay talentos como Parrales, Carrillo y Campana que encajarían bien en el sistema que quiere imponer Beccacece”.

Al final, el DT de Ecuador ya tiene claro quién será su delantero para el debut ante Brasil.

