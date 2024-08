¿Gonzalo Plata y Arboleda regresan a Ecuador? Esto dijo Sebastián Beccacece

Un nuevo proceso inicia con el director técnico Sebastián Beccacece al mando de la selección ecuatoriana. Por tal motivo, en rueda de prensa efectuada, este jueves 29 de agosto, las preguntas sobre temas relacionados a las posturas que se tomaron con el anterior estratega (Félix Sánchez Bas). Una de esas fue haber separado a Gonzalo Plata y Robert Arboleda.

El entrenador argentino respondió ante el cuestionamiento de hacer un 'borrón y cuenta nueva' desde el comienzo de su periodo con los jugadores llamados de la Tricolor.

"A partir de ahora todos los futbolistas pueden ser convocados, después cada decisión es propia, como en cada convocatoria. Toda lista que salga y los jugadores que estén o no tendrá que ver con una decisión personal y de mi cuerpo técnico. Para eso me llamaron y en este tiempo he tenido mucho libertad", expresó Beccacece ante los medios de comunicación.

Presentación del nuevo DT de la selección ecuatoriana Sebastián Beccacece GUSTAVO GUAMAN

La razón de la ausencia de Gonzalo Plata y Robert Arboleda en la Tricolor

La posición del nuevo técnico del seleccionado ecuatoriano fue determinante y se contrapone a lo que ocurrió con Félix Sánchez, quien no volvió a considerar a Plata y Arboleda debido a su presencia en un sitio de diversión para adultos en Nueva York mientras se encontraban en su día libre de la gira de partidos amistosos frente a Guatemala e Italia en marzo.

