EN VIVO | Rangers vs Roma: Hora y canales dónde ver el partido de Europa League HOY

La cuarta fecha de la UEFA Europa League presenta un emocionante duelo entre escoceses e italianos en la cancha de Rangers

El Ibrox Stadium se prepara para un choque de alto voltaje en la Europa League, con el Rangers FC recibiendo a la AS Roma en un partido que podría marcar el destino de ambos en la competición. Lejos de su mejor momento, el conjunto escocés está obligado a reaccionar.

Su actual racha sin victorias lo mantiene alejado de la élite de los 24 mejores, haciendo de este encuentro una verdadera final para mantener vivas sus aspiraciones europeas. La consigna es clara: un cambio de mentalidad es indispensable para enderezar el rumbo.

Sin embargo, el panorama no es menos apremiante para la visita. La Roma, a pesar de contar con un plantel diseñado para competir por las rondas finales, también navega en aguas turbulentas. Una victoria y dos derrotas en sus últimos tres partidos de la competición han puesto a los giallorossi en la cuerda floja. La presión es máxima, pero recae especialmente sobre los italianos, cuya plantilla está llamada a, como mínimo, alcanzar los cuartos de final.

Rangers está urgido por una victoria ante Roma, en la cuarta fecha de la Europa League. cortesia

Se espera un duelo de alta intensidad, donde las estadísticas reflejan una paridad que dificulta cualquier pronóstico. La Roma exhibe una ligera ventaja en la posesión y la precisión de pase, intentando construir el juego desde atrás. Por su parte, el Rangers apostará por un fútbol más directo y vertical, reflejado en su mayor volumen de centros al área y remates a portería.

El punto débil de los locales, y la gran oportunidad para la Roma, es su fragilidad defensiva, marcada por desajustes y errores de marcaje. El equipo capitalino deberá aprovechar esto con una presión alta desde el pitazo inicial, buscando el robo en zona de ataque.

En contraste, el Rangers intentará sacar partido de su juego físico y la pelota parada, armas que, con el aliento de su fervorosa afición, buscarán hacer pesar la localía y conseguir esa ansiada primera victoria en esta fase.

A pesar de la igualdad numérica, el talento individual podría inclinar la balanza. Jugadores como Paulo Dybala, con su capacidad de desequilibrio, representan la luz de esperanza para la Roma.

Ambas escuadras están forzadas a dar el 100% para sobrevivir una jornada más y escalar posiciones. La supervivencia está en juego; es un partido a todo o nada.

¿En qué canal y a qué hora ver el partido entre Rangers y Roma en Europa League?

El compromiso entre los escoceses e italianos, a disputarse este jueves 6 de noviembre en la cancha del Ibrox Stadium desde las 15:00 (hora de Ecuador), se podrá disfrutar por las señales de ESPN, Disney + Premium y Estándar. Este duelo define el futuro de ambos clubes.

Rangers y Roma en Europa League EN VIVO

