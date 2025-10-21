EN VIVO: PSG de Willian Pacho vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

EN VIVO: Willian Pacho busca brillar en la Champions con el PSG ante el Leverkusen

El Paris Saint-Germain de Willian Pacho vuelve a escena en la Champions League, y lo hace con la mira puesta en su tercera victoria consecutiva. Desde las 14:00, del 21 de octubre, en el BayArena de Leverkusen, los franceses enfrentarán al Bayer, exequipo de Piero Hincapié, en un duelo que promete emociones y buen fútbol. Con seis puntos y un arranque perfecto, el PSG quiere mantener su dominio europeo.

El equipo de Luis Enrique no solo llega con confianza, sino también con el regreso de su Balón de Oro, Ousmane Dembélé, quien podría sumar minutos tras varias semanas de ausencia. La presencia del extremo francés, sumada al sólido momento de Willian Pacho, refuerza la idea de un PSG completo, equilibrado y dispuesto a defender su corona continental.

Alineaciones de Leverkusen y PSG

La visita del campeón de la Champions

Independiente del Valle vs Mineiro: hora, alineaciones y canal de TV para ver la cita Leer más

El Leverkusen, por su parte, atraviesa un arranque complicado. Con apenas dos puntos tras igualar en sus dos primeros encuentros, el conjunto alemán buscará ante su afición un triunfo que lo reactive en la tabla. La presión recae sobre un plantel que no ha sabido convertir su dominio en victorias y que se enfrenta a uno de los equipos más temidos del torneo.

En la víspera, el técnico Luis Enrique elogió al defensor ecuatoriano Pacho, destacando su madurez y capacidad para adaptarse al ritmo del PSG. “Es muy fuerte en la parte defensiva, comete pocas faltas, pero puede todavía mejorar. Lo normal hubiese sido que no lo hiciera tan bien en sus primeros partidos”, expresó el español.

Willian Pacho se ha convertido en uno de los pilares de la zaga parisina y en orgullo ecuatoriano. Con su estilo firme, disciplinado y su lectura de juego, el defensor demuestra que está listo para seguir creciendo en la élite del fútbol europeo.

EN VIVO: Leverkusen vs PSG de Willian Pacho

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!