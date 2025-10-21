Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Willian Pacho
Willian Pacho es figura en PSG.EFE

EN VIVO: PSG de Willian Pacho vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

EN VIVO: Willian Pacho busca brillar en la Champions con el PSG ante el Leverkusen

El Paris Saint-Germain de Willian Pacho vuelve a escena en la Champions League, y lo hace con la mira puesta en su tercera victoria consecutiva. Desde las 14:00, del 21 de octubre, en el BayArena de Leverkusen, los franceses enfrentarán al Bayer, exequipo de Piero Hincapié, en un duelo que promete emociones y buen fútbol. Con seis puntos y un arranque perfecto, el PSG quiere mantener su dominio europeo.

RELACIONADAS

El equipo de Luis Enrique no solo llega con confianza, sino también con el regreso de su Balón de Oro, Ousmane Dembélé, quien podría sumar minutos tras varias semanas de ausencia. La presencia del extremo francés, sumada al sólido momento de Willian Pacho, refuerza la idea de un PSG completo, equilibrado y dispuesto a defender su corona continental.

Alineaciones de Leverkusen y PSG

La visita del campeón de la Champions

Independiente del Valle busca histórico tricampeonato en Copa Sudamericana 2025

Independiente del Valle vs Mineiro: hora, alineaciones y canal de TV para ver la cita

Leer más

El Leverkusen, por su parte, atraviesa un arranque complicado. Con apenas dos puntos tras igualar en sus dos primeros encuentros, el conjunto alemán buscará ante su afición un triunfo que lo reactive en la tabla. La presión recae sobre un plantel que no ha sabido convertir su dominio en victorias y que se enfrenta a uno de los equipos más temidos del torneo.

RELACIONADAS

En la víspera, el técnico Luis Enrique elogió al defensor ecuatoriano Pacho, destacando su madurez y capacidad para adaptarse al ritmo del PSG. “Es muy fuerte en la parte defensiva, comete pocas faltas, pero puede todavía mejorar. Lo normal hubiese sido que no lo hiciera tan bien en sus primeros partidos”, expresó el español.

RELACIONADAS

Willian Pacho se ha convertido en uno de los pilares de la zaga parisina y en orgullo ecuatoriano. Con su estilo firme, disciplinado y su lectura de juego, el defensor demuestra que está listo para seguir creciendo en la élite del fútbol europeo.

EN VIVO: Leverkusen vs PSG de Willian Pacho

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Derrumbe afecta el tránsito en el túnel Guayasamín, en Quito

  2. Tres días de violencia en Cuenca: seis muertos por presunta disputa de bandas

  3. EN VIVO: PSG de Willian Pacho vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

  4. Violencia en Santa Elena: Militante de ADN fue asesinado por sicarios en Salinas

  5. Ecuador, tercer país con más hambre en Sudamérica según el Global Hunger Index 2025

LO MÁS VISTO

  1. Comió sushi en Ecuador y acabó en cuidados intensivos: el duro relato de Yuli Vargas

  2. Nestlé aplica recorte masivo: suprimirá 16.000 puestos de trabajo

  3. Paulina Tamayo, la ‘Grande del Ecuador’, fallece a los 60 años

  4. Temblor en Ecuador hoy: Sismo se sintió este 20 de octubre

  5. ¿Paga sin TAG el peaje en la General Rumiñahui? Se analiza cobro único de comisión

Te recomendamos