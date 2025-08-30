EN VIVO: Liga de Quito vs Macará, sigue el partido minuto a minuto

EN VIVO Liga de Quito vs Macará: Todo lo que pasa en el partido

Liga de Quito, tercero en la tabla de la LigaPro 2025 y aún con aspiraciones en la Copa Libertadores, enfrentará a Macará este sábado 30 de agosto en el estadio Rodrigo Paz a las 16:30, en un partido correspondiente a la fecha 27.

Los Albos, con 44 puntos, vienen de perder ante El Nacional, el único tropiezo en los últimos cinco partidos, y ahora buscan retomar la senda del triunfo para mantenerse firmes en la lucha por no salir de los primeros lugares.

Alineaciones de Liga de Quito y Macará

Convocatoria de la Tri: Las sorpresas de Beccacece ante Paraguay y Argentina Leer más

El equipo capitalino ha mostrado solidez en su juego, combinando experiencia con juventud, y la clave estará en imponer su ritmo desde el inicio. El público espera que sus figuras se destaquen, especialmente en la ofensiva, y que la defensa mantenga el equilibrio que caracteriza a Liga de Quito. Además, la motivación por seguir en la Copa Libertadores podría ser un aliciente extra para un equipo que busca cerrar fuerte el torneo local.

Por su parte, Macará llega con una situación muy distinta. Tras haber ganado los últimos dos partidos ante Barcelona y Mushuc Runa, en LigaPro, los celestes cargan con la decepción de haber quedado eliminados de la Copa Ecuador ante Liga de Portoviejo, un equipo de segunda categoría.

Con el riesgo latente de ingresar al cuadrangular del descenso, el club ambateño necesita sumar para no comprometer su permanencia en la LigaPro.

Se espera un duelo intenso, con Liga de Quito tratando de imponer su juego ofensivo y Macará buscando la sorpresa con estrategia y contragolpes. La lectura del partido por ambos entrenadores, la presión de la afición y la efectividad en los últimos metros definirán quién se queda con los tres puntos en esta jornada crucial.

Liga de Quito vs Macará minuto a minuto

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!