(EN VIVO) Liga de Portoviejo vs. Universidad Católica: octavos de Copa Ecuador HOY

Liga de Portoviejo apela al talento de su joven plantilla y localía para clasificar a los cuartos de final de la Copa Ecuador.

La pasión del fútbol ecuatoriano se enciende con un duelo de alto voltaje en los octavos de final de la Copa Ecuador. Liga de Portoviejo recibirá a Universidad Católica en un enfrentamiento crucial que definirá un cupo a la siguiente fase.

El compromiso se jugará en el emblemático estadio Reales Tamarindos de Portoviejo, y la expectativa es máxima para este choque que promete emociones de principio a fin. El pitazo inicial está programado para las 19:00 (hora de Ecuador).

La Capira, fuerte en casa y desde los doce pasos

Liga de Portoviejo demostró su solidez al superar a dos duros rivales: Independiente Juniors y Macará. Lo destacable es que en ambos encuentros, la clasificación se selló desde la tensa tanda de penaltis. Esta doble victoria desde los doce pasos no solo habla de su poderío y la calma de sus ejecutores, sino que también refuerza su confianza ante la posibilidad de un nuevo desenlace similar en este trascendental partido.

Universidad Católica con Paso Firme

Católica depositará sus esperanzas en el goleador Byron 'Tigre' Palacios. api

Por su parte, Universidad Católica llega con la misión de imponer su jerarquía. El equipo capitalino, que milita en la Serie A de Ecuador, cumplió con su tarea en la ronda anterior al eliminar al Río Aguarico Fútbol Club. El Trencito Azul buscará desplegar su juego ofensivo característico y evitar sorpresas ante un rival que se crece en su reducto.

Cómo ver Liga de Portoviejo vs. Universidad Católica: Transmisión y Streaming

Los aficionados de todo el país tendrán varias opciones para no perderse ni un solo minuto de este electrizante encuentro. El partido entre Liga de Portoviejo y Universidad Católica será transmitido en señal abierta a través de Teleamazonas, acercando la emoción de la Copa Ecuador a un público masivo. Adicionalmente, quienes prefieran las plataformas de cable y streaming podrán sintonizar el duelo por la señal de DSports y, en línea, a través de la plataforma DGo, garantizando una amplia cobertura para todos los seguidores.

Expectativas para los Octavos de Final

Este choque de octavos de final de la Copa Ecuador es una prueba de fuego para ambos equipos. Liga de Portoviejo buscará hacer valer su localía y la mística que ha forjado en las rondas previas, mientras que Universidad Católica intentará hacer pesar la calidad de su plantilla y su experiencia en la alta competencia. Se espera un encuentro tácticamente disputado, con ambos clubes luchando por la clasificación a cuartos, un objetivo clave para sus aspiraciones en el torneo que une al fútbol ecuatoriano.

