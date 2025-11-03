EN VIVO Libertad vs. Independiente del Valle: minuto a minuto en su camino al título

EN VIVO desde Loja, Independiente del Valle busca dar otro paso rumbo a la corona

La historia sigue su curso para Independiente del Valle, que deja atrás la tristeza de la eliminación en Copa Sudamericana y se enfoca en su meta mayor: ganar la LigaPro. Este lunes 3 de noviembre, en plena jornada de feriado, los Rayados visitan a Libertad FC en el estadio Reina del Cisne, desde las 19:00, con la ilusión de acercarse al título.

El cuadro de Sangolquí, con 70 puntos, podría quedar a dos fechas de gritar campeón si logra un triunfo en Loja. El equipo de Javier Rabanal ha recuperado ritmo, equilibrio y pegada. Las derrotas internacionales sirvieron de lección, y ahora cada partido es una final.

Alineaciones de Libertad e Independiente del Valle

Libertad tiene Copa Sudamericana, pero quiere más

Libertad, que ha sorprendido por su regularidad, no será un rival cómodo. Con 50 puntos, el elenco lozano tiene su cupo asegurado a la Copa Sudamericana, pero quiere más.

Sabe que una victoria ante el puntero lo pondría de lleno en la pelea por el tercer puesto, donde Liga de Quito mantiene la ventaja con 55 unidades, aunque con dos compromisos menos.

Los locales llegan con una campaña irregular en los últimos tres partidos (una victoria, un empate y una derrota), mientras que IDV mantiene paso perfecto en sus dos encuentros recientes.

El Reina del Cisne se vestirá de gala para recibir un choque que promete emociones. Independiente del Valle busca coronar un año de constancia; Libertad, seguir soñando con hacer historia. En Loja, el feriado tendrá sabor a fútbol.

EN VIVO: LIbertad vs. Independiente del Valle

