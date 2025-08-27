EN VIVO Leagues Cup: Inter Miami vs. Orlando City buscando la gran la final

Inter Miami recibe a Orlando City por un pase a la final de la Leagues Cup 2025.

La ciudad de Fort Lauderdale se prepara para una noche que promete emociones de alto voltaje. Este miércoles 27 de agosto, el Inter Miami CF volverá a ser protagonista en la escena internacional cuando reciba a Orlando City SC en el Chase Stadium, en un duelo válido por las semifinales de la Leagues Cup 2025, programado para las 19:30.

El torneo, que reúne a clubes de la MLS y Liga MX, se ha convertido en un espectáculo global. Inter Miami llega con un presente sólido, tras dejar en el camino a rivales de peso.

En la fase de grupos venció a Atlas, empató con Necaxa antes de imponerse en penales, derrotó a Pumas UNAM y, en cuartos de final, eliminó a Tigres UANL con un doblete decisivo de Luis Suárez.

El choque frente a Orlando también trae consigo una marca especial: Sergio Busquets, referente y cerebro del mediocampo, alcanzará los 100 partidos con la camiseta rosada, sumando su nombre a un selecto grupo de históricos del club.

En su último compromiso por la MLS, los de Martino igualaron 1-1 en Washington ante D.C. United, con un gol de Baltasar Rodríguez, lo que refuerza la confianza del plantel en la antesala de esta semifinal.

La expectativa es máxima: si Inter Miami consigue superar a su vecino de Florida, accederá a la gran final para medirse al ganador del cruce entre Seattle Sounders y LA Galaxy. Un nuevo capítulo de rivalidad, historia y ambición está por escribirse en el Chase Stadium.

