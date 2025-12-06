EN VIVO | Independiente del Valle puede coronarse campeón de LigaPro ante Libertad

Con 74 puntos y una campaña sólida, el equipo de Javier Rabanal está a 90 minutos de bordar su segunda estrella nacional

Patrick Mercado una de las figuras de Independiente por el torneo nacional.

Independiente del Valle afronta este sábado 6 de diciembre una cita crucial en el estadio Banco Guayaquil. En medio de la fiesta capitalina, los rayados reciben a Libertad FC con la mesa servida: un empate o un triunfo les permitirá asegurar el título de la LigaPro 2025 a falta de dos fechas.

El duelo, pactado para las 17:00, podrá verse el minuto a minuto EN VIVO por expreso.ec, y por la señal de Zapping Sports y El Canal del Fútbol.

Alineaciones de Independiente del Valle vs Libertad

Dos partidos y un destino

La jornada, con horario unificado, también tendrá en foco a Liga de Quito, que visita a Orense en Machala. Sin embargo, la tensión mayor se concentra en Sangolquí, donde el líder absoluto del Hexagonal Final controla su propio destino. Con 74 puntos, Independiente supera con amplia ventaja a Liga (65) y a Barcelona (63), y depende únicamente de su resultado para proclamarse campeón.

El equipo dirigido por Javier Rabanal ha construido una campaña marcada por la regularidad. Firme en defensa, agresivo en ataque y sólido en momentos decisivos, IDV llega con la convicción de cerrar el torneo ante su gente. Un empate sería suficiente para dejar sin opciones a Liga, actual campeón y único que aún podría arrebatarle la corona.

Libertad el rival que lo puede ver campeón

Libertad, por su parte, buscará sorprender y complicar el festejo anticipado. Los lojanos saben que tienen todo por ganar y nada por perder, un factor que podría incomodar a los locales si el partido se vuelve tenso o cerrado.

El ambiente promete ser electrizante. Independiente del Valle está a 90 minutos de sellar una temporada sobresaliente y bordar su segunda estrella nacional, un logro que consolidaría su posición como una de las instituciones más consistentes del fútbol ecuatoriano en la última década.

EN VIVO: Independiente del Valle vs Libertad

